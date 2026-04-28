Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Amenazas en hospital Teodoro Maldonado Carbo: esto denuncian familiares de fallecidos
Una supuesta red de cobros irregulares y amenazas para contratar servicios funerarios es lo que se denuncia en el hospital del IESS ubicado al sur de Guayaquil
Lo que se sabe
- Una red de cobros irregulares y amenazas para contratar servicios funerarios es lo que denuncian familiares de pacientes fallecidos
- Dueño de una funeraria aseguró que incluso sus negocios son amedrentados, incluso desde fines de 2021
- Ni el hospital Teodoro Maldonado Carbo ni la Policía Nacional han recibido denuncias formales, según dijeron a EXPRESO
Una red que presionaría a familiares de pacientes fallecidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y que incluiría amenazas al personal de las funerarias, es lo que se denuncia en Guayaquil.
Guayaquil
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Varios testimonios recogidos por EXPRESO muestran la vulnerabilidad de las familias, que son contactadas incluso antes de que su ser querido muera, lo que alerta sobre posible falta de control en la información.
“Mi esposa acababa de fallecer tras varios días internada en el hospital Teodoro Maldonado. No había procesado aún la noticia cuando comenzaron a ofrecerme el servicio funerario. Cuando les dije que ya tenía una funeraria, insistieron en que su opción era la mejor y que me convenía aceptarla. No lo sentí como una recomendación, sino como presión en un momento de dolor”, mencionó uno de los testimonios.
Las amenazas llegarían incluso a propietarios y trabajadores de funerarias, a quienes les obligan a pagar valores para no ser víctimas de atentados, según comentó uno de ellos a EXPRESO.
“Hay funerarias que trabajan bajo presión constante. Si no aceptan las condiciones, hay riesgos de represalias”, aseguró una de las empleadas.
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¿Hay denuncias sobre las amenazas?
Tanto el área de Comunicación del hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) como la Policía Nacional aseguran que no hay denuncias formales sobre este caso.
EXPRESO también solicitó información a Fiscalía sobre denuncias de este caso y estamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto, el temor sigue entre familiares de pacientes y trabajadores de funerarias.