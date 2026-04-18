Asaltos en Urdesa: En esta vía atraparon a los cuatros sospechosos de cometer delitos

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Los cuatro sospechosos de asaltar en Urdesa, entre los que está un menor de edad, se movilizaban en un automóvil color gris

La Policía Nacional los detectó luego de que intentaron asaltar a un ciudadano en esta ciudadela del norte de Guayaquil

en esta ciudadela del norte de Guayaquil En este sector se han vuelto constantes los asaltos e incluso robos en viviendas

En un automóvil de color gris, cuatro sujetos se movilizaban para asaltar en Urdesa. La Policía Nacional los detuvo y recuperó un arma que habían lanzado en medio de la persecución.

Entre los detenidos hay un menor de edad. El Ministerio del Interior informó este sábado 18 de abril de 2026, en su cuenta de la red social X, que se los encontró gracias a las cámaras de videovigilancia de la empresa municipal Segura.

El jefe encargado del distrito Modelo, Juan Carlos Espín, declaró que los sospechosos fueron perseguidos y capturados en la avenida Las Aguas, uno de los ingresos a Urdesa.

Los uniformados hallaron también el arma que habían botado. Además, se encontraron otras evidencias:

14 cartuchos

Una vaina percutida

3 teléfonos celulares

"Los aprehendidos estarían vinculados en varios robos a personas", aseguró la secretaría de Estado.

"Este vehículo presenta alteraciones en sus placas", indicó Espín, en declaraciones difundidas por la Policía, en su cuenta de X.

Siguen los robos y asaltos en Urdesa

Los delitos en Urdesa se mantienen. Tanto residentes como transeúntes alertan que se siguen cometiendo delitos tanto en la vía pública como en las viviendas.

En las últimas semanas se han dado robos en casas de esta ciudadela, incluso con sus habitantes dentro, lo que acrecienta el temor ciudadano por la inseguridad.