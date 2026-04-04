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  Guayaquil

Quito y 9 de Octubre
La detención del supuesto delincuente ocurrió en Quito y 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.GOOGLE MAPS

Agentes de ATM atraparon a ladrón en Guayaquil: ¿En qué sector fue capturado?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también realizó operativo y retuvo motos sin placas en Guayaquil

En avenida Quito y 9 de Octubre, dos miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) retuvieron a un presunto delincuente que habría actuado en este sector del centro de Guayaquil.

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El hecho fue reportado por la entidad, a las 18:59 de este viernes 3 de abril de 2026, a través de un video en su cuenta de la red social X.

El presunto delincuente "venía cometiendo actos irregulares en el sector", indicó la ATM. En el video, de 16 segundos, se ve a los agentes reteniendo al sujeto, quien puso resistencia.

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Otro tema que genera inseguridad en Guayaquil son las motos que circulan sin placas de identificación, algo que se ha vuelto frecuente.

La ATM realizó un operativo, la noche del viernes 3 de abril, y retuvo a motos sin placas o que circulaban en contravía.

Las motocicletas fueron trasladadas al Centro de Retención Vehicular, indicó la institución, que recordó a los conductores la obligatoriedad de portar las placas en un lugar visible.

La acción fue felicitada por ciudadanos como Roger Andrade, quien pidió que se realicen controles en el sector de Los Rosales, en el norte, donde las tricimotos circulan sin placas.

"Esos motorizados andan sin placas, las ocultan con los cascos para pasarse la luz roja, ir en contravía o andar robando", recordó Andrade.

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