Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad rehabilitó el sistema para canjear citaciones dispuestas por la ordenanza del 2019

Los conductores pueden sustituir multas de tránsito, emitidas por la ATM en Guayaquil, a cambio de participar de un curso virtual de educación vial.

En Guayaquil se pueden canjear citaciones de tránsito por un curso de educación vial. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este sábado 13 de diciembre que rehabilitó el servicio.

El sistema había sido suspendido el pasado 4 de diciembre debido a la actualización de la plataforma tecnológica, según anunció entonces la entidad.

En 2023, el Municipio redujo los valores de 13 multas en la ciudad, para que el pago sea acorde a la situación económica del país, según se explicó entonces.

Cómo sustituir multas de ATM en Guayaquil

El proceso se realiza en la página web de la entidad, donde se inicia sesión con usuario y contraseña. Es importante que mantenga sus datos actualizados, se indica en el sistema.

En la plataforma aparecerán las multas que pueden ser canjeadas. Escoja la opción Inscribir curso, y se le mostrarán dos opciones de capacitación: presencial y virtual.

El curso presencial se realiza en las oficinas de la ATM, ubicadas en el centro comercial Albán Borja, en el norte. El sistema le permitirá tomar un turno.

"En caso de seleccionar la opción virtual el usuario debe leer y aceptar las condiciones establecidas en el acta de compromiso y cancelar el 25 % de la infracción, a excepción de las infracciones de invasión al carril de metrovía y bloqueo de intersección, para que se active su solicitud", se aclara en el sistema.

Luego de realizar la capacitación virtual, deberá obtener un turno para acudir a la Unidad Municipal Distrital, en parque Samanes, donde rendirá una evaluación, según indicó la ATM en una publicación.

Ahí deberá llevar la cédula de identidad y el turno impreso, para rendir la prueba que avale que aprendió la importancia de no cometer este tipo de infracciones, luego de ver los videos.

¿Qué multas se pueden canjear?

En el sistema se aclara que "no aplican para este beneficio las multas (por exceso) de velocidad", que son aquellas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

"Las citaciones habilitadas para aplicar al beneficio de sustitución son aquellas especificadas en la ordenanza publicada en la Gaceta Oficial del 13 de junio de 2019", se menciona en la plataforma.

El porcentaje de sustitución varía según las infracciones:

Canje del 100 %: Invadir el carril exclusivo de Metrovía y bloquear intersecciones

Invadir el carril exclusivo de Metrovía y bloquear intersecciones Sustitución del 75 %: Estacionarse en doble columna; detenerse o estacionarse en la calle Boyacá; buses que recogen pasajeros en lugares no permitidos; taxis que se detienen o estacionan fuera de parqueos autorizados; vehículos particulares que se estacionen en espacios autorizados para taxis; estacionar en zonas exclusivas para personas con discapacidad; vender comida en vehículos que se encuentran en la vía pública; invadir u obstaculizar paraderos o corredores viales; y no exhibir la placa del vehículo

Estacionarse en doble columna; detenerse o estacionarse en la calle Boyacá; buses que recogen pasajeros en lugares no permitidos; taxis que se detienen o estacionan fuera de parqueos autorizados; vehículos particulares que se estacionen en espacios autorizados para taxis; estacionar en zonas exclusivas para personas con discapacidad; vender comida en vehículos que se encuentran en la vía pública; invadir u obstaculizar paraderos o corredores viales; y no exhibir la placa del vehículo Descuento del 50 %: Si paga hasta cinco días después de haberse notificado la multa

Si paga hasta cinco días después de haberse notificado la multa Rebaja de 20 %: Si cancela entre seis y 20 días después de notificarse la citación

La sustitución se puede solicitar solo una vez al año. La evaluación se aprueba con una calificación mínima de 7 sobre 10. La ATM aseguró que se ampliaría el plazo para quienes no pudieron canjear mientras duró el mantenimiento de la plataforma.

