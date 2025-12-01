Quitar parqueos de la avenida 9 de Octubre es un plan que ilusiona, pero se desconoce

Ciudadanía ve positiva la idea de retirar estacionamientos vehiculares, pero en locales se desconoce el proyecto municipal

El objetivo de retirar los estacionamientos vehiculares en el bulevar 9 de Octubre es hacer que la avenida sea más caminable.

A lo largo de la avenida 9 de Octubre no solo hay historia y patrimonio. Decenas de miles de personas se movilizan a diario por sus aceras, ya sea visitando sus variados negocios, en camino a realizar algún trámite o paseando.

Al bullicio de los caminantes y los parlantes de los locales se suma el de los motores de vehículos y sus bocinas, estridentes como el ambiente del bulevar.

“El tráfico se pone intenso, con la ‘pitadera’ y el humo. Más que todo, aquí somos demasiado impacientes: cambia (de luz) el semáforo y pitan y pitan”, describe Antonio Quimí sobre el ambiente de la vía, cuyo nombre rinde homenaje a la gesta de independencia de 1820.

Esta vez, la independencia que se busca tiene otro objetivo: reducir la presencia masiva de vehículos motorizados para darle prioridad a la gente, a sus habitantes, a los protagonistas; un pedido de los ciudadanos por años y una sugerencia de los especialistas, como lo han descrito en repetidas ocasiones en estas páginas.

¿Cuál es el plan del Municipio en el bulevar 9 de Octubre?

Hoy, hacerlo posible es la meta planteada por el Municipio de Guayaquil, que gestiona un proyecto para eliminar los parqueos para autos y motos del bulevar.

“Sabemos que generará debate, pero es una decisión firme dentro de esta nueva visión urbana, que prioriza al peatón y moderniza el corazón de Guayaquil”, dijo el alcalde Aquiles Álvarez semanas atrás.

El anuncio es consecuencia de la visita del urbanista estadounidense Jeff Speck, en julio de 2024, para asesorar al Cabildo sobre proyectos que incluyan la peatonalización de vías.

“Sería muy interesante comenzar a experimentar con la calle 9 de Octubre más libre de autos, pero probarlo día tras día, ver cómo va, ver cómo les va a los comerciantes”, dijo entonces el experto, entrevistado por EXPRESO para conocer sus planes de reactivación del centro.

Comerciantes piden que se los involucre en la planificación

Michael Naranjo es uno de los vendedores ligados al movimiento de esta vía. “Trabajo aquí, tengo mi moto y la pongo ahí al frente (del local). ¿A dónde la voy a poner? Esa es la única duda que me surge”, pregunta.

Vestidos con chalecos naranja, en ciertos puntos hay personas que ofrecen cuidar los vehículos o dirigen a los conductores para que los estacionen. A los ‘cuidacarros’, Naranjo suele pagarles un dólar para que vigilen su moto.

Algunos de los estacionamientos en el bulevar 9 de Octubre son ocupados por dueños y empleados de locales. FREDDY RODRÍGUEZ

Hay que hacer un plan para redistribuir parqueos, pero el Municipio empieza de atrás para adelante".

Ricardo Pozo Urbanista y docente universitario

“Los comerciantes tienen derecho a participar de la intervención, a ser informados”, afirma el urbanista y docente Ricardo Pozo.

Él ve favorable la eliminación de estacionamientos y sugiere plazas temporales de parqueo para carga y descarga de mercadería, pero también un análisis para conocer la demanda vehicular y considerar opciones como edificios de parqueos, otra necesidad planteada por varios urbanistas en el concurso de ideas para recuperar el centro de Guayaquil que organizó EXPRESO hace dos años.

En octubre del 2024, el Cabildo informó que 14.000 peatones y 60.000 vehículos circulan a diario por el bulevar.

Parquímetros son útiles para regular uso del espacio público

Estacionar suele ser tarea complicada, algo que se agudiza porque hay quienes se estacionan desde temprano, lo que reduce la posibilidad de ocupar el espacio público para otros usuarios.

Los parquímetros en calles adyacentes podrían ser otra opción, dice Pozo, quien menciona que esto se aplica en otras ciudades del mundo para hacer la dinámica del parqueo más equitativa.

Al construir edificios de parqueos, debe incluirse también a quienes residen en la zona, señala el especialista.

EXPRESO ha recogido las voces de especialistas que coinciden en la importancia de la peatonalización como herramienta para fomentar el comercio y el turismo. Incluso en el concurso Rescatemos el centro de Guayaquil, las propuestas apuntaron hacia eso.

Al ciudadano hay que informarle qué va a pasar y crear una alternativa que podrían ser edificios de parqueo".

Michelle Gaibor Coordinadora de la Fundación Movidana

“Me encanta la 9 de Octubre y sería chévere que ya no hubiera parqueos para que se vea más bonita. Necesitamos espacio para caminar”, menciona Éricka Vera, quien frecuenta el bulevar para ofrecer material de contenido religioso a los transeúntes.

David Escobar es uno de ellos. Sentado en una banca, en la esquina con Boyacá, califica de “excelente” la propuesta municipal, porque cree que así habrá más espacio y comodidad para caminar.

Pero considera que al retiro de parqueos debe sumarse la realización de actos culturales, como obras de teatro, para que el espacio y la idea sean aprovechados.

El retiro de parqueos vehiculares se daría en el tramo entre avenida Malecón y la Plaza del Centenario

Otro punto clave será mejorar la conectividad del transporte y fomentar la intermodalidad, dice Pozo. Eso permitirá que las personas lleguen en transporte público al bulevar. Incluso menciona lo atractivo que podría ser un sistema de bicicleta pública o un tranvía a lo largo del bulevar.

“Me parece una idea genial. Las ciudades, en otras partes del mundo, tienen zonas donde hay mucha afluencia peatonal, mucho comercio, mucha interacción y, para que esto se dé de manera segura, el auto particular tiene que pasar a un segundo plano”, asevera Michelle Gaibor, de la Fundación Movidana.

El desconocimiento ya se estacionó en la 9 de Octubre

Trabajadores y ciudadanos consultados para este reportaje coincidieron en que desconocían del proyecto.

Gaibor, si bien la propuesta responde a una necesidad, “tiene que haber un proceso de socialización y también una alternativa, porque un cambio de conducta no puede darse tan precipitadamente”.

Speck mencionó el tramo entre la Plaza del Centenario y la avenida Malecón. La Alcaldía no respondió a una solicitud de entrevista de EXPRESO, hasta el cierre del reportaje, para ofrecer más detalles.

Mientras los autos se siguen estacionando en el bulevar, algunos en doble fila, y las motos repletando los parqueos, la ciudadanía desconoce que se alista un cambio que requiere diálogo, planificación y compromiso.

