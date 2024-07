Estos son los consejos de Jeff Speck para recuperar el centro de Guayaquil

Jeff Speck (Estados Unidos), reconocido por su trabajo urbanístico en diferentes ciudades del mundo, atiende a EXPRESO antes de la asesoría que le dará al Municipio en torno a la hoja de ruta que debe seguir para que, finalmente, el centro cambie de cara y no sea un sector apagado. Reconoce que hay potencial para la peatonalización y ser un atractivo turístico. Recorrerá Guayaquil a pie y en vehículo y adelanta mesas de trabajo con los funcionarios encargados de la planificación, tránsito y obras públicas de la urbe.

Aquiles Álvarez se reúne con reconocido urbanista estadounidense Leer más

- Mucho se ha hablado de ser una ‘ciudad caminable’, de 15 minutos, ¿pero cómo aplicar eso en el centro? ¿Cómo transformarlo y mejorarlo?

- Creo que el centro, con sus muchos bloques pequeños y en su mayoría calles pequeñas, es bastante caminable; pero creo que lo que se necesita para llegar al siguiente nivel es un mayor grado de amenidades y realmente hacer que el río sea parte de la ciudad nuevamente. También creo que la calle 9 de Octubre debería ser una calle peatonal.

El centro es la única parte de la ciudad que pertenece a todos. Así que, donde sea que vivas, el centro también es tuyo. Jeff Speck experto urbanista

- Sobre eso se ha hablado mucho y ese proyecto ha quedado interrumpido. ¿Cómo finalmente lograrlo?

- Una lección que aprendimos en Estados Unidos es que cuando eliminas los autos de una calle, no lo haces todo de una vez de forma permanente con infraestructura costosa, sino que lo pruebas poco a poco. Traes árboles en macetas, traes sillas de playa, mesas y asientos, y lo pruebas temporalmente para ver cómo funciona. Así que creo que sería muy interesante comenzar a experimentar con la calle 9 de Octubre más libre de autos, pero probarlo día tras día, ver cómo va, ver cómo les va a los comerciantes. Creo que podría ser muy especial tener ese acceso desde el parque Centenario hasta el malecón en la calle 9 de Octubre como una peatonal.

El burgomaestre y el experto han mantenido reuniones para mejorar el centro de Guayaquil CARLOS KLINGER

- ¿Qué tan importante se vuelve hoy el peatón en estos proyectos en las ciudades?

Dividirse en distritos, una necesidad impostergable para organizar Guayaquil Leer más

Absolutamente esencial. Las ciudades que están atrayendo a la gente con la calidad de vida urbana son ciudades peatonales. La ventaja de la ciudad es su propia urbanidad y su sentido de energía y vida que solo ocurre cuando estás como un peatón.

- Con base en su experiencia, ¿por qué es vital que Guayaquil tenga su centro vivo?

- Hice mucho trabajo en la ciudad estadounidense de Oklahoma City, y el alcalde le decía al Concejo Municipal: “¿Están orgullosos si el corazón de su ciudad no es un lugar animado e interesante?”. Él nos recordaba que el centro es la única parte de la ciudad que pertenece a todos. Así que, donde sea que vivas, tienes tu propio vecindario y ese es tuyo, pero el centro también es tuyo. Y de hecho, invertir en el centro de una ciudad es la única forma real, basada en el lugar, de invertir en todos en la ciudad. Además, la reputación de la ciudad proviene mucho de la calidad de su centro. Entonces, cuando alguien está considerando venir a Guayaquil, la imagen que tiene en mente de Guayaquil no es la casa arbolada en las ciudadelas, que podría estar en cualquier lugar. Así que si la reputación del centro es fuerte, la reputación de la ciudad es fuerte.

Te podría interesar: Fiestas de Guayaquil: ¿Álvarez invitará a Noboa a los actos de celebración?

- El alcalde ya ha reconocido que el centro de la ciudad está sin vida. ¿Cómo afecta eso a toda la ciudad?

Eso es por la noche (que está sin vida). Bueno, creo que es un círculo vicioso. La gente no quiere estar en el centro porque hay mucha gente, así que se mudan. Y entonces el centro se vuelve más tranquilo y sin vida. Y luego la gente no quiere estar allí, así que se mudan. Tienes que revertir ese ciclo. Y la forma de revertir ese ciclo es aprovechando las comodidades del centro. Particularmente el río, que es muy especial, y la maravillosa red de calles pequeñas, que son bastante caminables.

¿Cuánto le costará a Guayaquil la nueva 'Tarjeta Guayaca' de la Metrovía? Leer más

- ¿Qué concepto tiene de Guayaquil hasta ahora de lo que ha conocido?

- No he ido muy lejos. He ido al río, a Guayarte y a esa área encantadora que se llama Urdesa, que es un muy bonito barrio, muy agradable. Pero no he visto la región más grande. Apenas estoy comenzando a recorrerla.

- ¿Con qué ciudad la podría comparar?

- Esa es una excelente pregunta. Hemos encontrado en los Estados Unidos que las ciudades con las manzanas urbanas más pequeñas son las más transitables a pie. Por ejemplo, Portland, Oregón o las partes más antiguas de Boston, de donde soy, o Nueva York, tienen manzanas muy pequeñas y son muy transitables a pie. Las manzanas de Guayaquil son incluso más pequeñas que esas. La estructura es una base muy sólida sobre la cual construir un centro más transitable a pie.

- En síntesis, ¿qué sugerencias le daría al alcalde para que genere proyectos hacia una ciudad realmente caminable?

- Guayaquil no debe buscar solo ser una ciudad caminable, sino debe buscar cómo el corazón de la ciudad pueda ser más vital y exitoso. Hay ciertas cualidades que caracterizan a las ciudades más caminables que podemos aplicar al centro de Guayaquil y, al hacerlo, ayudar a que sea más atractivo y lleno de más personas. Hemos notado que el centro ha estado perdiendo población y eso ocurrió en la mayoría de ciudades al final del siglo XX y esas son tendencias que hemos logrado revertir en los Estados Unidos. Los centros de nuestras ciudades se han convertido en los lugares donde la gente más quiere estar.

Edificio Fantasía: ¿Cuánto tiempo estará cerrado el tramo de la 9 de Octubre? Leer más

- ¿Por qué cataloga tan importante lograr una ciudad caminable y mejorar el centro?

- Bueno, ciertamente lo que hemos aprendido, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial, es que las ciudades caminables son mucho más saludables. Son, sin duda, mucho más sostenibles. Además, cuanto mayor es la población de tu ciudad, mayor es la densidad de tu ciudad. Cuanto más densa es tu ciudad, más caminable es, más creativa es y más económicamente productiva.

¿Quién es Jeff Speck?

Jeff Speck es un urbanista y diseñador arquitectónico que aboga a nivel internacional por ciudades más transitables. Speck es el director de la firma de consultoría y diseño urbano Speck Dempsey .

Speck es autor del libro ‘Walkable City’, publicado en 2012 y 2018,, que ha sido traducido a 7 idiomas.

Además, ha brindado asesorías a grandes ciudades en países como Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita y México.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ