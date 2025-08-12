Aquiles Álvarez critica marcha de Noboa contra la Corte: “Fue un eco débil”

El alcalde de Guayaquil cuestionó la movilización convocada por el presidente Noboa, señalando que tuvo escasa participación

El alcalde Aquiles Álvarez y el presidente Daniel Noboa en recientes apariciones públicas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó ante la marcha que impulsó el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional.

“Prometieron llenar las calles y apenas lograron juntar un puñado de personas, muchas traídas en buses desde otros cantones. La marcha contra la Corte Constitucional fue un eco débil frente a la fuerza de la democracia”, escribió en su cuenta de X.

El funcionario, que ha mantenido tensos cruces con el mandatario y su equipo, afirmó que la Constitución no se debilita con shows políticos, sino que se fortalece con ciudadanos vigilantes.

“Hoy, más que nunca, Ecuador debe cerrar filas y proteger su ley suprema”, concluyó.

¿Cómo fue la llegada de Noboa a la Corte Constitucional?



La mañana de este martes 12 de agosto de 2025, Quito amaneció con fuerte presencia policial y militar por la movilización convocada por Noboa. La marcha se organizó en rechazo a las recientes decisiones del máximo órgano constitucional, que suspendió 16 artículos y una disposición de tres leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo.

Grupos de simpatizantes, funcionarios, organizaciones sociales y ciudadanos afines al Gobierno se concentraron en la intersección de la avenida Patria y 6 de Diciembre. Allí se levantó una pancarta con el rostro de los nueve jueces de la Corte, acusándolos de “robar la paz” al país.

Daniel Noboa en la Corte

Pasadas las 12:00, el presidente Noboa llegó a la sede de la Corte Constitucional, acompañado de un fuerte contingente policial y militar. En su intervención, lanzó duras críticas contra los jueces:

“No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, afirmó.

