"Burro curtido": Así fue la intervención de Castillo que suspendió el Pleno

El asambleísta del oficialismo arremetió de forma ofensiva en contra de asambleístas de RC y la escolta tuvo que intervenir

La escolta legislativa tuvo que actuar ante la tensión entre asambleístas de ADN y el correísmo.

La discusión del informe para primer debate de la Ley de Repetición en la Asamblea Nacional terminó en un enfrentamiento directo entre el oficialismo y el correísmo. El presidente del Parlamento se vio obligado a suspender la sesión, que se desarrollaba desde la mañana del 6 de enero de 2025.

(NO TE PIERDAS: El oficialismo abre la posibilidad de enjuiciar a Mario Godoy: Esto se sabe)

Tras el receso legislativo, el Pleno tenía previsto retomar la sesión 57. En la agenda constaban tres puntos y el primero era la continuación del debate del informe de primer debate de la Ley de Repetición.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez insiste en comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador

El objetivo de la normativa es “regular y establecer los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial y hacer efectiva la acción de repetición en contra de los agentes estatales que han producido un daño a los particulares y por el cual el Estado ha sido condenado a pagar una indemnización”.

Mario Godoy repartió culpas en el Pleno de la Asamblea, menos las de su exdirector Leer más

El oficialismo reactivó el debate de esta ley a propósito de la resolución relacionada con el caso Chevron. No obstante, según lo establecido en el informe de primer debate, la recomendación era negar el proyecto.

La discusión no llegó a esa definición porque, antes de ello, una intervención ofensiva del asambleísta oficialista Andrés Castillo detonó un conflicto en el Pleno.

¿Qué pasó en el Pleno?

El ambiente era tenso debido a que el oficialismo, desde que planteó la necesidad de contar con esta ley, arremetió contra el correísmo por la resolución que obliga al Estado ecuatoriano a pagar 220 millones de dólares en el caso Chevron.

Las acusaciones desde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) se repitieron durante varias intervenciones. El legislador Xavier Ordóñez afirmó: “Nosotros como bancada, cuando el Ecuador fue sancionado por el caso Chevron, le recordamos al país que dicha sanción no fue por la firma de un contrato. Fue porque un organismo de control en La Haya encontró que un juicio fue amañado al estilo Chucky Seven”.

Totalmente falso. Pero ¿qué se puede esperar de un pasquín del gobierno? Omiten deliberadamente que el reclamo vino de la Bancada de la Revolución Ciudadana por el epíteto ofensivo usado por el asambleísta Castillo contra el asambleísta Córdova, a quien llamó “burro curtido”. Esa… https://t.co/yMkIFyeEzD — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) January 6, 2026

Luego, Ordóñez preguntó en el Pleno: “¿Quién quiere que pague, ecuatoriano? ¿Que pague el Estado, tú, o que paguen los culpables de eso?”. Al pronunciar esta última frase, señaló a la bancada de la Revolución Ciudadana. Desde ese sector se escucharon reclamos y el legislador avivó la disputa al decir: “A llorar a la llorería”.

A continuación intervino el también oficialista Andrés Castillo. Su participación fue breve, pero terminó por provocar la suspensión de la sesión. En su ya conocido rol de confrontador designado del correísmo, expresó: “Cuando estás dale y dale y dale, el burro se curte y ya no te obedece nunca”.

Luego hizo referencia al asambleísta correísta Comps Córdova.“Vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle de esto porque usted no entiende”, añadió. De inmediato, los gritos y reclamos desde la bancada correísta se multiplicaron.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, tuvo que suspender la sesión. Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

Córdova, acompañado por varios de sus compañeros, se acercó a la curul de Castillo. En ese momento, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, solicitó el ingreso de la escolta legislativa, mientras otros asambleístas de ADN, entre ellos Xavier Ordóñez, se colocaron junto a Castillo. Ante la escalada del conflicto, el titular del Legislativo suspendió la sesión.

Minutos después, la sesión fue reinstalada para continuar con el debate y definir el futuro de una normativa que lleva años sin resolverse en la Asamblea. Castillo retomó la palabra y, aunque ofreció disculpas, volvió a protagonizar un cruce con otro asambleísta de la Revolución Ciudadana.

Las posiciones sobre la Ley de Repetición

El informe para primer debate comenzó a elaborarse en el periodo legislativo 2021-2025. Sin embargo, esa legislatura no concluyó su mandato debido al decreto de muerte cruzada emitido por el expresidente Guillermo Lasso.

Por un lado, el correísmo defendió el archivo del proyecto. Su principal argumento fue que la propuesta requería ajustes y que la iniciativa, impulsada por el exprocurador general Íñigo Salvador, no se adecuaba a la realidad del país.

Desde ADN se planteó que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para continuar con su trámite. El asambleísta Ordóñez sostuvo: “Esta ley no vulnera el principio de legalidad y no rompe inmunidades constitucionales ni tampoco invade competencias”.

La propuesta del oficialismo también contempla que, en la Comisión de Justicia, el proyecto en debate se fusione con la iniciativa presentada por la asambleísta oficialista Camila León.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!