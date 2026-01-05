El oficialismo abre la posibilidad de enjuiciar a Mario Godoy: Esto se sabe

Tras comparecencia del presidente de la Judicatura en la Asamblea, ADN dijo que apoyaría la solicitud del correísmo

¿Qué viene después de la comparecencia de Mario Godoy? El presidente del Consejo de la Judicatura enfrentó al Pleno de la Asamblea y, al final, pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización. El oficialismo leyó ese gesto como la antesala de un juicio político.

Godoy buscó deslindarse de cualquier responsabilidad en la acusación por presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. En ese intento, cuestionó el trabajo del magistrado, acusó al correísmo de querer tomarse la justicia y señaló al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de enviar un “mensajero”.

Respondió a todos los señalamientos, pero el principal —el rol de su exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor— quedó sin mayores explicaciones. Su respuesta se limitó a mencionar el envío de un oficio a la Fiscalía, con el que se abrió una indagación previa, y el pedido de renuncia al ahora exfuncionario.

El escenario que se abre ahora apunta al juicio político, aunque desde dos frentes distintos. Al oficialismo le interesan especialmente las acusaciones lanzadas por Godoy contra la Revolución Ciudadana y el alcalde de Guayaquil.

Así lo dejó ver el asambleísta de ADN Andrés Castillo, tras escuchar al presidente de la Judicatura en el Pleno. “Mario Godoy ha traído mucha información, entre otras, las que hacen relación al caso Triple A, relacionadas al señor Aquiles Álvarez”, dijo.

Castillo agregó que esos elementos, según Godoy, son el trasfondo “que ha hecho que todo este entramado, elucubraciones y acusaciones se hayan dado”.

Con ese argumento, aseguró que la información solicitada sobre la denuncia de presiones en el sistema judicial ya fue remitida por el titular de la Judicatura.

El oficialismo también tomó nota de una frase clave de Godoy durante su comparecencia: su disposición a asistir a la Comisión de Fiscalización. “No ha tenido inconveniente en decir que va a ir a la Comisión de Fiscalización. Leyendo entre líneas, si quiere ir allá es porque quiere ir a un juicio político”.

El asambleísta de ADN Andrés Castillo se pronunció después de escuchar a Mario Godoy en el Pleno. Foto: Angelo Chamba/ Expreso

¿Cuál es la posición del correísmo?

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, presentó la semana pasada una solicitud de juicio político contra Godoy. Hasta ahora, es la única iniciativa formal para interpelar al presidente de la Judicatura en la Asamblea.

Tras la comparecencia, Veloz sostuvo que Godoy evitó responder a las preguntas de interés público. “Daniel Noboa, la bancada de ADN están coludidos para salvar a Mario Godoy. Exigimos que el CAL sesione y califique la solicitud del juicio y se dé trámite”.

En su comparecencia en la Asamblea Nacional, Mario Godoy señaló a Aquiles Álvarez y la bancada de la Revolución Ciudadana como responsables de su seguridad y la de su familia.



Mira todo lo que dijo 👉 https://t.co/7oKEUd0IUc pic.twitter.com/toFkle3epl — Diario Expreso (@Expresoec) January 5, 2026

El pedido planteado por Veloz quedó en manos del oficialismo y sus aliados. Para avanzar, deberá superar el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego pasar por la Comisión de Fiscalización, donde ADN tiene mayoría.

Castillo explicó que su bancada “cree en la economía procesal”. En la práctica, eso significa que, como ya existe una solicitud de juicio político, el oficialismo sumará allí sus propios argumentos. “Lo importante es que los argumentos se sustenten. Ellos tendrán los suyos (correísmo) y nosotros los nuestros”, concluyó.

