Fiscal Alarcón dice que investigación contra la Judicatura de Godoy es reservada

Según Carlos Alarcón, un fiscal de primer nivel investiga las denuncias sobre presiones a jueces desde la Judicatura

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, dijo que la investigación contra el Consejo de la Judicatura es reservada y asegura que espera obtener sentencias en el caso Triple A y Nene.

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, se refirió este 30 de diciembre de 2025 a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en torno al Consejo de la Judicatura (CJ), luego de que se denunciaron las presiones que habría realizado Henry Gaibor, cuando laboraba como Director provincial de la Judicatura, al juez anticorrupción, Carlos Serrano, para favorecer con su fallo al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024.

"Es de carácter público lo que está sucediendo, llegó por parte de la Judicatura una denuncia que en este momento la tiene un fiscal de primer nivel, quien lleva adelante la investigación que es reservada", manifestó brevemente Alarcón en una entrevista con radio Sucesos.

Alarcón respondió así a los cuestionamientos en torno a la actuación de la Fiscalía General del Estado ante el escándalo judicial que se desató con la renuncia del juez Serrano por la amenaza de muerte que hizo Srdan en su contra, tras sentenciarlo a 10 años de cárcel por lavado de activos.

Según el titular de la entidad investigadora, aquel fiscal "hará las diligencias necesarias para establecer la existencia o no de delito", pero no mencionó más detalles respecto a las diligencias, al tratarse de un caso en investigación previa.

Alarcón pidió sanción contra juez que sentenció a Srdan

Alias ‘El Gerente’ llegó a Ecuador y será recluido en la cárcel del Encuentro Leer más

A las amenazas y presiones frente al caso del narcotraficante serbio se suma la preocupación por el riesgo de que la sentencia contra Srdan sea declarada nula. Esto porque el fiscal Alarcón solicitó que la Judicatura sancione al juez Christian Fierro, quien es parte del tribunal que, junto a Serrano y la magistrada Gabriela Lara, conoció y condenó a Srdan, aunque la última lo declaró inocente.

Fierro fue suspendido del cargo, 12 días después de que emitió la sentencia el pasado 20 de noviembre y su ausencia más la renuncia de Serrano podrían provocar la anulación del fallo, ya que el Tribunal aún no ha notificado la condena por escrito.

Reacción por el caso Triple A

"No he pedido esta suspensión del señor Fierro porque, supuestamente, se indica que fue para que Fierro salga y no exista la sentencia en el caso del señor serbio (Srdan) por el delito de lavado de activos. La pedí porque el fiscal de primera instancia me hizo llegar presuntas irregularidades en el caso Triple A. Me hace conocer que aunque se sortea la causa para designar al tribunal competente, solo 50 días después se fija la audiencia para enero, a 4 meses de avocar conocimiento el doctor Fierro. Existe preocupación por el principio de celeridad", aseguró Alarcón.

Mario Godoy: por qué expertos piden allanamientos y control penal inmediato Leer más

El fiscal encargado también mencionó que solicitó esas medidas porque el Tribunal conoció el incumplimiento de una medida cautelar por parte de uno de los 22 procesados en este caso y que también se habría negado al pedido de Fiscalía de emitir una orden de prisión preventiva.

"En este contexto, yo en calidad de fiscal general envié al Consejo de la Judicatura para que ellos tomen medidas en el ámbito respectivo, no es que estoy coludido, rechazo esa afirmación", mencionó. Sin embargo, lo que ha llamado la atención en este caso es la rapidez con la que el organismo sancionó al juez, cuando ha demorado varios meses para suspender a magistrados procesados en casos de corrupción judicial como Metástasis, Purga o Plaga.

En ese sentido, Alarcón trató de desmarcarse de los cuestionamientos. "Cada fiscal es responsable de sus actos, yo no intervengo en decisiones de fiscales, solo puedo hablar de los expedientes fiscales que me corresponden, que es de fuero de Corte Nacional".

Las causas que lleva Alarcón contra adversarios de Noboa

Cambios en Fiscalía debilitan la lucha contra el narcotráfico Leer más

El funcionario explicó que los casos que ha manejado le correspondían al ser parte de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. "Fueron sorteados y asignados y tiene contexto político, pero la Fiscalía no persigue personas, sino delitos", indicó en referencia a que Alarcón ha sido quien encabezó las investigaciones contra adversarios del presidente Daniel Noboa.

Entre esas causas está el caso Nene, en contra del hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad; Triple A, donde se indaga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; y el de Petroecuador, donde se investiga al excuñado de Noboa, Federico Goldbaum.

"El caso Triple A es un caso sólido, ha pasado la instrucción fiscal y la audiencia preparatoria de juicio; solo una defensa indicó que hubo un vicio de nulidad, los demás no. Eso indica que Fiscalía actuó con objetividad, sino no hubieran los elementos de convicción necesarios y no se habría llamado a juicio", afirmó.

Caso Triple A: ¿Para cuándo se postergó la audiencia de juicio? Leer más

Finalmente, señaló que "en el caso Nene se decía que era para presionar a que la exvicepresidenta renuncie, pero es de conocimiento público que ella terminó su período y tenemos todos los elementos de convicción para obtener sentencia favorable", mencionó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!