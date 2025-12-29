Cambios en Fiscalía debilitan la lucha contra el narcotráfico

El traslado agentes con experiencia pone en duda el compromiso del Estado en el combate al crimen organizado

Red. La Fiscalía a cargo de Carlos Alarcón ha cambiado a seis fiscales provinciales y los de unidades contra el lavado y crimen organizado.

Cambiar a un fiscal con 15 años de experiencia por otro que apenas tiene un año y asignarlo a una de las investigaciones más complejas, como es la de Jezdimir Srdan evidencia el debilitamiento institucional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La Fiscalía General del Estado atraviesa una transformación interna bajo el liderazgo de Carlos Alarcón, titular encargado por decisión de la Judicatura.

Uno de los primeros movimientos fue el traslado del exfiscal general subrogante Wilson Toainga a la Fiscalía de Machachi, sin que se expusieran criterios técnicos que sustenten esa decisión.

Toainga impulsó la creación de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) entre 2013 y 2018 y, en los últimos años, logró sentencias relevantes contra estructuras criminales como la mafia albanesa, la red del Gato Farfán, organizaciones vinculadas a los cabecillas de Los Tiguerones, Comandos de la Frontera, entre otros casos.

De acuerdo con fuentes internas, esta reconfiguración alcanza al menos a 12 fiscales. Entre los nombres que han trascendido constan, además de Toainga, Alejandro Alemán, Fernando Guerrero, Galeano Balcázar, Belén Luna y Andrés Cuasapaz, considerados entre los más experimentados por su trayectoria en casos de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de activos.

Las redes de colaboración internacional

Dritan Rexhepi fue capturado en Turquía CORTESÍA

Tres de estos fiscales han actuado como agentes enlace en la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica para investigaciones de narcotráfico, una función clave para la cooperación judicial internacional. Este rol exige superar procesos de perfilamiento y años de generación de confianza institucional, lo que permite coordinar el intercambio de información y estrategias conjuntas entre los países.

Un ejemplo de estrategia conjunta es el caso Pampa, en el que trabajaron de forma coordinada desde 2022 las fiscalías de Ecuador y España; pero también hubo información de Bélgica. En 2024 se ejecutó un operativo conjunto para desarticular una red liderada por el albanés Dritan Gjika, acusada de enviar cocaína desde puertos ecuatorianos hacia Europa mediante estructuras de fachada para la logística y el blanqueamiento de capitales.

Las recomendaciones de organismos internacionales

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte en sus manuales que los fiscales especializados cumplen un rol central en la persecución del crimen organizado. No solo impulsan las acusaciones, sino que dirigen la estrategia, coordinan a la Policía y aplican técnicas especiales de investigación.

Según la UNODC, la experiencia resulta determinante en casos de narcotráfico y lavado de activos, debido a que estas estructuras operan con altos niveles de sofisticación, uso de testaferros, empresas de papel, vinculación política y mecanismos financieros complejos. “La ausencia de continuidad en el personal responsable de un caso puede debilitar la memoria institucional, generar confusión entre los roles y comprometer la confianza entre las partes”.

En España, por ejemplo, la carrera fiscal obliga a que las unidades de élite sean integradas por los fiscales que demuestren conocimientos en delitos económicos, financieros y cibernéticos. Y que tengan más de 10 años de experiencia.

Fiscalía y Judicatura cambian a fiscales provinciales

En Ecuador, los últimos cambios adoptados revelan una institucionalidad frágil. De hecho, el 22 de diciembre, la vocal de la Judicatura, Magaly Ruiz, criticó a la Fiscalía por justificar el cambio de seis fiscales provinciales con el argumento de que están cansados. “Hago un severo llamado de atención a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía, pues sus informes técnicos no pueden convertirse en documentos con criterios subjetivos. El sustento para requerir encargos en funciones tan delicadas como no es pues por cuanto los actuales fiscales provinciales merecen tomar un descanso, para eso están las vacaciones”.

Rol. La Fiscalía General del Estado es la institución encargada en perseguir los delitos y evitar la impunidad.

