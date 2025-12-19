¿Quién es el serbio Jezdimir Srdan, que hizo señal de muerte al juez Carlos Serrano?

En el entramado del crimen organizado transnacional que vincula Ecuador con los grandes mercados europeos destaca un caso que ha encendido las alarmas sobre impunidad, corrupción judicial y redes de narcotráfico sofisticadas: el del serbio Srdjan Jezdimir.

De condenado a excarcelado: un proceso polémico

La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024 Leer más

Jezdimir Srdan, de 46 años, fue condenado en 2015 a 17 años y cuatro meses de prisión por narcotráfico, tras una operación policial llamada Oro Blanco que decomisó 153 kilos de cocaína. En su poder tenía un teléfono satelital, una solicitud de refugio en trámite y dinero en efectivo. En su vivienda, las autoridades encontraron instrumentos para pesar droga, detalla la investigación periodística de Conectas, Vistazo y Código Vidrio.

Sin embargo, lo que parecía una sentencia firme se transformó en un caso emblemático de “narcosentencias exprés”: la investigación periodística reveló cómo el serbio logró terminar su pena 13 años antes de lo previsto.

Un juez de garantías penitenciarias, Christian Roca, rebajó drásticamente su condena a 10 años y, sobre ese beneficio, le otorgó prelibertad anticipada en 2018, argumentando “buen comportamiento” y otras condiciones como la lectura obligatoria de libros, terapia con origami, realización de cursos y trabajos dentro de la prisión. Estas decisiones judiciales fueron objeto de investigaciones internas y sanciones a los magistrados involucrados, que enfrentaron procesos por su actuación.

Una red compleja con alcance internacional

Más allá de las controversias judiciales, posteriores investigaciones fiscales han ido desentrañando que la implicación del narco serbio no se limitó únicamente al tráfico de estupefacientes.

Documentos policiales señalan que Jezdimir coordinó logística para el envío de más de 10 toneladas de cocaína desde Ecuador hacia Europa, utilizando métodos sofisticados como códigos alfanuméricos en comunicaciones ilegales y contando con la complicidad de funcionarios portuarios, policías y militares para asegurar el tránsito de los contenedores.

¿Otro caso Metástasis? Denuncian red de presiones para ayudar a un narco serbio Leer más

Los correos y mensajes interceptados por la Fiscalía muestran cómo la organización sobornó a empleados y operadores logísticos para garantizar rutas de salida hacia puertos europeos clave, como Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania). Parte de estos pagos incluyeron hasta 600 dólares por kilo de cocaína transportado y millones de dólares a tripulantes de barcos a cambio de permitir el paso de cargamentos contaminados.

Empresas fachada y lavado de dinero

Además del tráfico de drogas, el expediente conocido como Caso Euro2024 detalla que Jezdimir Srdan utilizó empresas constituidas en Ecuador, incluyendo una camaronera y una compañía de seguridad, para lavar dinero ilícito, canalizando millones de dólares a través de depósitos, compra de bienes raíces y vehículos de lujo. Parte del dinero proveniente del narcotráfico fue incorporado al sistema financiero local mediante estas estructuras empresariales falsas.

RELACIONADAS Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

Un caso en el centro de la polémica

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

El caso de Jezdimir Srdan o Euro2024 hubiera sido solo una sentencia más; sin embargo, la denuncia del juez Carlos Serrano, de la Unidad Anticorrupción, detalla una serie de presiones de un “alto funcionario del Consejo de la Judicatura” para que declarara inocente al extranjero y las amenazas que sufrió por dictar justicia.

Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024 Leer más

Primero, un carro bomba fue colocado el 6 de noviembre afuera de su oficina, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Después, el 20 de noviembre, en plena audiencia de juicio, el serbio le hizo una amenaza al pasarse uno de los dedos por el cuello, en un movimiento que advierte una amenaza de muerte. Finalmente, en medio de su creciente riesgo, le retiraron la seguridad o protección policial.

Aunque informó a Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, se le mantuvo desprotegido. El 17 de noviembre abandonó su cargo e indicó que no despacharía más porque la Judicatura insiste en poner en riesgo su vida.

Para completar la historia, el 18 de diciembre se conoció que la esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan durante la investigación previa, pero luego, ya en la fase procesal, ha seguido recibiendo las notificaciones de los jueces hasta noviembre de 2025.

A la ciudadanía y a los medios de opinión ℹ️ pic.twitter.com/NdVXUuMswh — Dolores Vintimilla (@doloresvm2015) December 18, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!