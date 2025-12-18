La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

Figura. Carlos Serrano, PhD en Derecho Penal, era uno de los jueces más jóvenes de la Unidad Anticorrupción, creada en 2022.

Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue abogada del líder de una red criminal transnacional.

No de cualquier procesado, sino del serbio Jezdimir Srdan, señalado por la Fiscalía en el caso Euro2024 por lavado de activos ligado al narcotráfico, y quien el 20 de noviembre pasado lanzó una presunta amenaza contra el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero durante una audiencia telemática.

De acuerdo con un parte policial, Srdan participaba desde la Cárcel del Encuentro. En un momento, sin micrófono habilitado, bajó un dedo índice hacia la parte inferior de la garganta y lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, un gesto reconocido como advertencia de asesinato.

Dolores Vintimilla, exdefensora del serbio

Los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) muestran que Vintimilla aparece en las notificaciones como defensa de Srdan y de su esposa, Alexandra Fernández Olivo, desde el 20 de noviembre de 2024 hasta la última providencia disponible, del 25 de noviembre pasado.

Por ejemplo, en la convocatoria para audiencia de formulación de cargos se identifican los correos electrónicos y nombres de los defensores particulares del extranjero y su pareja: Vintimilla y Francisco Rosero Utreras. Sin embargo, dos días después, el penalista Diego Chimbo informó por escrito su incorporación al caso como “única defensa”. No hay registro en el Satje de que Vintimilla haya intervenido oralmente en alguna de las audiencias. No obstante, durante más de un año y hasta hoy continúa recibiendo las notificaciones de los jueces.

“Como abogada en libre ejercicio de la profesión tomé el patrocinio de un caso por lavado de activos. Sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2024 decidí dejar de ejercer el patrocinio de varias causas debido a que en ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la Judicatura”, explicó la jurista. Agregó que no ha tenido contacto con los procesados, “ya que mi defensa fue únicamente en la etapa preprocesal de investigación previa”.

Exsocio de Mario Godoy también defendió al líder criminal

Quien también actuó en el caso fue Francisco Rosero, amigo y exsocio de Godoy en Lexficorp Abogados Consultores, y socio minoritario de Vintimilla en el estudio Invictus Law Group. El 30 de julio de 2024, Rosero compareció por Zoom a una versión libre y voluntaria y se presentó como defensa técnica de Srdan y Fernández.

El historial profesional de Vintimilla añade un elemento: el hecho de que en 2019 fue abogada de José Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, un narcotraficante calificado como objetivo de alto valor y considerado uno de los jefes criminales más violentos del país.

Si bien los vínculos profesionales y familiares no constituyen delitos, sí explican un potencial conflicto de intereses: el presidente del organismo que concentra el poder disciplinario del sistema judicial mantiene nexos, propios y por medio de allegados, con actores vinculados a causas de lavado y crimen organizado o corrupción.

Ese conflicto se amplifica con los antecedentes de Godoy, quien en el libre ejercicio fue defensor de los narcotraficantes Juan Pablo y Eduardo Larrea. Este último fue detenido el 23 de septiembre de 2019 en una pista clandestina en Belice, mientras aterrizaba una narcoavioneta con 1,3 toneladas de cocaína. Godoy también ejerció en 2023 como abogado ante el Tribunal Contencioso Electoral de John Rodríguez, exjuez de Yaguachi, quien le devolvió ilegalmente al exvicepresidente Jorge Glas sus derechos políticos.

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

La presión al juez Serrano recuerda el caso de Nubia Vera

El escándalo escala tras conocerse las presuntas presiones a uno de los jueces del caso Euro2024. Según el penalista Felipe Rodríguez, “un alto funcionario del Consejo de la Judicatura” llamó a Serrano para insinuarle que debía fallar a favor de Srdan.

El patrón recuerda la denuncia de la jueza Nubia Vera en 2024, quien aseguró que Jorge Carrillo (quien también fue abogado de la esposa del serbio), Henry Gaibor (director provincial de la Judicatura en Pichincha) y el propio Godoy supuestamente le entregaron un pendrive con una sentencia dirigida para perjudicar a la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

En medio de ese escenario, la Fiscalía General anunció el inicio de una investigación previa por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, el actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, fue puesto en ese cargo por una decisión de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura, en cambio, informó que envió una noticia criminis a la Fiscalía y afirmó haber solicitado al Ministerio del Interior un análisis de riesgo para el juez Serrano y su familia. Sin embargo, no respondió sobre el retiro de seguridad policial, ni sobre los oficios en los que el propio juez pidió protección desde noviembre, tras las amenazas.

(Serrano) fue víctima de una serie de extraños movimientos de un alto funcionario de la Judicatura... le solicitaron reunirse con personas extrañas y, al negarse, le transmitieron un mensaje: ‘prestar especial atención a la defensa del extranjero’.

Felipe Rodríguez, abogado penalista y denunciante

Caso. El juez Serrano dejó de laborar tras quedarse sin protección. Y el juez Christian Fierro fue suspendido por la Judicatura. Ambos condenaron a Srdan.

