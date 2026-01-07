Alineaciones y dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por Supercopa España 2026

Con Mbappé y Militao fuera por lesión, Real Madrid confía en Vinícius, Bellingham y Rodrygo para vencer al Atlético de Madrid

El Derbi Madrileño vuelve a encender la pasión del fútbol español en un escenario internacional. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en la semifinal de la Supercopa de España 2026, con el gran objetivo de avanzar a la final y medirse ante el FC Barcelona.

(Te invito a leer: Ismael Rescalvo no seguirá como técnico de Barcelona SC y se aplaza la pretemporada)

El compromiso se disputará este jueves 8 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

Real Madrid 2026: bajas, alineación probable y figuras clave

El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, llega a este duelo clave con bajas sensibles. Su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quedó descartada por lesión, al igual que el defensor Éder Militao.

Real Madrid no contará con Mbappé. Javier Lizon

Pese a estas ausencias, Real Madrid mantiene un plantel competitivo y lleno de talento joven. Las grandes esperanzas blancas estarán puestas en Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo, quienes liderarán el ataque en busca del triunfo.

La alineación probable de Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Hinchas de Barcelona SC acompañan a Damián Díaz en su presentación con Guayaquil City Leer más

Atlético de Madrid 2026: equipo titular y estrategia de Simeone

En la otra vereda estará Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, que tampoco llega con plantel completo. Los colchoneros no podrán contar con Nico González ni Clément Lenglet, ambos fuera por lesión.

Sin embargo, el “Cholo” confía en la solidez de su equipo y en la experiencia de sus referentes para dar el golpe en la Supercopa.

La alineación del Atlético de Madrid sería: Oblak; Llorente, Pubil, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Gallagher, Baena; Álvarez y Sorloth.

Supercopa de España 2026: camino a la final contra el FC Barcelona

En la final de la Supercopa de España 2026 ya espera el FC Barcelona, que en la otra llave de la semifinal goleó 5-0 a Athletic Club de Bilbao.

Atlético Madrid buscará sorprender a Real Madrid. EFE

Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs Atlético de Madrid en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, la Supercopa de España 2026 EN VIVO se podrá seguir a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO