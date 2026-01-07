Hinchas de Barcelona SC acompañan a Damián Díaz en su presentación con Guayaquil City

A pesar de su llegada a Guayaquil City, hinchas de Barcelona SC asistieron a la presentación de Damián Díaz

La fidelidad de un hincha a veces va más allá de los colores. Así quedó demostrado en el estadio Cristhian Benítez, al norte de Guayaquil, donde seguidores de Damián ‘Kitu’ Díaz, dejaron de lado su pasión por Barcelona para asistir a la presentación del argentino en Guayaquil City.

Aunque ahora será el rival del Ídolo en la LigaPro 2026, los fanáticos Enrique Mariscal, Isaac Alcíbar y Pablo Argón le expresaron su cariño y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Con camisetas, banderas y recuerdos de su paso glorioso por Barcelona SC, llegaron al escenario únicamente para volver a ver al futbolista que marcó una época en el club torero.

Enrique Mariscal llevó una camiseta de Barcelona con el dorsal del Kitu. CARLOS KLINGER

Enrique Mariscal: “El Kitu es mi jugador favorito”

Uno de ellos fue Enrique Mariscal, de 22 años, oriundo de Daule, quien no pasó desapercibido al portar una camiseta del Kitu correspondiente al título del campeonato ecuatoriano 2012.

“El Kitu es mi jugador favorito, crecí viéndolo jugar con Barcelona. No me importó venir acá para ver su presentación. Incluso vendré a los partidos del City para verlo jugar nuevamente”, comentó.

Sin embargo, confesó que le duele verlo con otra camiseta en el fútbol ecuatoriano. “Le deseo lo mejor, pero que no nos haga goles a nosotros. Que se haga el lesionado cuando juegue contra Barcelona”, dijo entre risas.

Isaac Alcíbar y la nostalgia por el Kitu Díaz en Barcelona SC

Otro de los asistentes fue Isaac Alcíbar, de 24 años. Para él, la presencia del argentino sigue generando emoción y nostalgia.

“Esperaba que regresara al Ídolo, pero sabemos que no salió bien con la dirigencia de Antonio Álvarez. El Kitu es un crack, espero que le vaya bien en el City, aunque mejor le queda el amarillo”, expresó.

Isaac Alcíbar (i) y Pablo Argón asistieron para apoyar a Díaz en su presentación. CARLOS KLINGER

Pablo Argón, de 19 años, también vivió un momento especial. “Nunca pude ir al estadio a verlo jugar con Barcelona, siempre lo vi por televisión. Esta es la primera vez que lo veo en persona, pero lamentablemente no es con esa camiseta. Ahora toca sufrirlo, porque es un crack”, señaló.

Así, Damián ‘Kitu’ Díaz inicia un nuevo capítulo en Guayaquil City, respaldado incluso por quienes, pese a tenerlo ahora como rival, siguen viéndolo como un ídolo del fútbol ecuatoriano.

