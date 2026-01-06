Expreso
Damián ‘Kitu’ Díaz se presenta en el Guayaquil City.
Damián ‘Kitu’ Díaz se presenta en el Guayaquil City.Carlos Klinger

Damián Díaz se une oficialmente a Guayaquil City

El volante argentino recibió un cálido recibimiento en el estadio Christian Benítez

Damián 'Kitu' Díaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Guayaquil City y vistió el uniforme que el equipo usará en la temporada 2026.

El volante argentino recibió una cálida bienvenida en el estadio Christian Benítez, en el norte de Guayaquil, donde los asistentes lo recibieron con gritos y aplausos. 

Díaz, quien también dejó huella en Barcelona, levantó las manos y aplaudió agradecido por el afecto de los hinchas, entre los que se encontraban seguidores de Barcelona, Emelec y Guayaquil City.

Posteriormente, Díaz subió al escenario instalado en el campo de juego y expresó: “Gracias por venir y tomarse el tiempo de estar aquí para compartir este lindo momento conmigo”.

El jugador agregó: “Estoy feliz de regresar a un país que quiero. Espero poder dar muchas alegrías en la cancha a los hinchas de Guayaquil City, que son una gente muy linda”.

