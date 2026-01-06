Expreso
Liga camisetas
Ricardo Adé (I), Michael Estrada (C) y Richard Mina (D) posan con la nueva indumentaria de Liga de Quito para el 2026.Cortesía

Liga de Quito: Así son las nuevas camisetas para la temporada 2026

El 'Rey de Copas' presentó sus tres indumentarias para la LigaPro. Hay quejas y halagos de los hinchas

Liga de Quito presentó este martes 6 de enero su nueva indumentaria para LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador 2026. Los 'Albos' hicieron uso de un día festivo como el Día de Reyes para presentar a su hinchada y comunidad futbolera sus novedosas camisetas, que presentan una propuesta arriesgada, diferenciándose de diseños de años anteriores.

Con el mensaje "¡Colección llena pasión, gloria y estilo! ¡Solo para el Rey!", el equipo capitalino hizo ver a su fanaticada cuales son los nuevos colores que los representaran en la cancha. Michael Estrada, Ricardo Ade y Richard Mina fueron los modelos de la presentación.

Los hinchas de Liga de Quito no están contentos

En la red social 'X', varios hinchas del equipo blanco mostraron sus quejas ante lo que para ellos parece ser indumentaria que no representa los clásicos colores de la institución (blanco, rojo y azul). Algunos de los fanáticos se mofan y hacen referencia a que un de las camisetas (la que viste Richard Mina en la foto oficial) parece más una camiseta de la U. Católica de Quito que de 'Liga'.

Mientras que, una parte de la fanaticada celebra el 'atrevimiento' de los nuevos diseños y la diferente paleta de colores que estos muestran.

¿Dónde puedo comprar la nueva indumentaria de Liga de Quito?

Las nuevas 'jerseys' de los 'Albos' se pueden adquirir en las tiendas deportivas de Marathon Sports alrededor del país, con precios que van desde los $74.99 para hombre, $69.99 para mujer y, entre $64.99 y $54.99 para niño/a.

