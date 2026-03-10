El cantón Girón es declarado en emergencia en la provincia de Azuay

Un hombre de la tercera edad fue sepultado por un deslizamiento ocurrido en el cantón Girón.

El cantón Girón, en el sur de la provincia de Azuay, tras 10 horas de lluvia continúa fue declarado en emergencia debido a las múltiples afectaciones registradas. Hay una persona fallecida por un deslizamiento.

La fuerte lluvia que cayó entre la noche del lunes y madrugada del martes, 10 de marzo de 2025, hizo que el COE Cantonal se active y declare la emergencia en el cantón azuayo.

Christian Ochoa, alcalde de Girón, informó a EXPRESO que existen al menos 10 comunidades afectadas y que la vía Cuenca- Girón- Pasaje registra unos 25 derrumbes en el tramo que atraviesa la localidad. Además, el servicio de agua potable fue suspendido debido a la turbiedad del líquido vital.

A esto se suma el macrodeslizamiento que arrasó con una vivienda en la comunidad de San Juan de Pambadel dejando a un hombre de la tercera edad sepultado por el lodo y dos personas rescatadas. Estas últimas semanas tratan también de un hombre de la tercera edad y su nieta que fueron trasladados al coliseo de Girón que fue activado como albergue.

Además, se suspendieron las clases presenciales. Ochoa informó que la escuela de la comunidad Caledonias fue afectada por completo por el deslizamiento de una quebrada cercana.

Colapso de puentes

Pero Girón no fue el único cantón que vivió los estragos del invierno. También Santa Isabel y Camilo Ponce Enríquez registraron novedades.

En Santa Isabel las comunidades de Susupaly Grande, Susupaly Chico, San Salvador, La Cría y Jubones quedaron incomunicadas debido a la caída del puente del río Rircay. Desde el Municipio se informó que el COE Cantonal se activará en horas de la tarde de este martes, 10 de marzo, para analizar la situación y disponer las acciones a tomar.

Y en el cantón Camilo Ponce Enríquez se reportó el colapso del puente que conecta la parroquia Carmen de Pijilí con el sector El Recreo. Magali Sánchez, alcaldesa del cantón, dio a conocer que el acceso a dicha parroquia es imposible debido a la creciente del río. Hay decenas de familias que están incomunicadas. "Hemos intentado atravesar hasta la parroquia de Pijilí, pero ha sido imposible. Ni el personal de los bomberos han podido llegar al otro lado del río. Pedimos ayuda a la autoridades para activar un plan de atención", dijo.

La Prefectura del Azuay activó un plan de atención de las emergencias y dispuso el traslado de todo el contingente de maquinaria a las diferentes zonas afectadas para emprender los trabajos de limpieza y remoción de escombros.

Vías cerradas en Azuay

En tanto las vías estatales de la provincia de Azuaya registran daños en varios puntos, principalmente las que conducen hacia las provincias costeras de Guayas y El Oro.

La Cuenca- Molleturo- El Empalme está cerrada en su totalidad debido a un deslizamiento de gran magnitud en el kilómetro 113. A esto se suman los deslizamientos, derrumbes y fallas geológicas que afectan al resto de la vía en diferentes puntos desde el kilómetro 49.

La vía Cuenca- Girón- Pasaje también está afectada en el tramo del cantón Girón, donde se reportan al menos 25 derrumbes y también en la zona de Vivar donde está parcialmente habilitada la carretera.

