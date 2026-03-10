Expreso
Ramiro García
Ramiro García, abogado defensor del alcalde Aquiles Álvarez, cuestiona los indicios presentados por la Fiscalía.GUSTAVO GUAMAN

Abogado de Álvarez denuncia falta de luz solar y patio en la cárcel del Encuentro

La visita se concretó con hora y media de retraso respecto a la visita

El abogado defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reportó este 10 de marzo 2026 que su acceso a la Cárcel del Encuentro se concretó con hora y media de retraso respecto a la visita previamente autorizada por correo electrónico. 

(Sigue leyendo: Ramiro García ingresa finalmente a la Cárcel del Encuentro tras varios inconvenientes)

Según le informaron en el lugar, el diferimiento se debió a una descoordinación entre el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y las Fuerzas Armadas, encargadas del control perimetral del complejo.

Tras la reunión, el jurista advirtió sobre dos puntos que, dijo, le preocupan “sobremanera” respecto de las condiciones de su defendido:

  1. Aislamiento total: Asegura que Álvarez permanece en régimen de aislamiento, sin interacción con otros privados de libertad.
  2. Sin acceso a patio ni a luz solar: Señaló que, en dos días, el detenido no ha salido de su celda y que no existe un horario dispuesto para sol o patio. A criterio del abogado, ese cuadro podría encuadrar en tratos prohibidos bajo estándares internacionales de privación de libertad.

El defensor anunció que presentará una petición formal y por escrito ante el SNAI para regularizar los tiempos de patio y revisar el régimen aplicado a su cliente. No se informó si la solicitud incluirá requerimientos médicos o psicosociales asociados al encierro prolongado.

Ramiro Garcia
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, a la salida de la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada, que se extendió desde la madrugada.Leonardo Velasco

Falta de coordinación entre el SNAI y FF.AA.

Hermanos de Aquiles Álvarez

Abogado de Aquiles Álvarez confirma traslado de sus hermanos a cárcel del Encuentro

El episodio volvió a evidenciar los problemas en los protocolos de ingreso a los centros penitenciarios que actualmente operan bajo control militar. De acuerdo con García, la restricción inicial se atribuyó a una supuesta falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y las Fuerzas Armadas, responsables del resguardo externo del complejo.

“Me dijeron que el SNAI no coordinó con las FFAA”, comentó el abogado, poniendo en duda la eficiencia del sistema de autorizaciones. La visita estaba vinculada a la defensa legal del alcalde Álvarez —quien permanece detenido mientras avanza la investigación en su contra— y, según García, la autorización había sido confirmada con anticipación, por lo que el impedimento lo tomó por sorpresa.

