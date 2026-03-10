¿Cuándo empieza el toque de queda en Guayaquil y hasta qué fecha durará?

La restricción de movilidad se aplicará del 15 al 30 de marzo entre las 23:00 y 05:00 como parte del plan de seguridad

Se prevé que la última quincena de marzo de 2026 en cuatro provincias del país se ejecute un toque de queda por 15 días.

El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo toque de queda para la provincia de Guayas, medida que entrará en vigor el próximo 15 de marzo de 2026 como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el incremento de la violencia criminal y las actividades vinculadas al narcotráfico. La disposición tendrá impacto directo en el cantón Guayaquil, uno de los territorios donde las autoridades han identificado mayores niveles de conflictividad.

RELACIONADAS Inundación en Balao afecta instalaciones de la Agencia Eléctrica

La restricción de movilidad tendrá una duración inicial de 15 días, según el Ministro del Interior. Durante ese período, los ciudadanos no podrán circular en el espacio público desde las 23:00 hasta las 05:00, horario considerado crítico para la seguridad. El Gobierno sostiene que limitar la movilidad en ese bloque permitirá concentrar operativos y recursos de control en los momentos de mayor riesgo.

#LaGuía Desde el 15 de marzo rige toque de queda nocturno en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. Ecuador y Estados Unidos coordinan operativos conjuntos contra narcoterrorismo en zonas críticas, con inteligencia y apoyo del Comando Sur, como parte de la alianza Escudo de… pic.twitter.com/0Y3eHuam3N — La Guía Ec (@LaGuiaEc_) March 10, 2026

La madrugada concentra cerca del 40% de los homicidios en Ecuador

Según datos citados por el Ejecutivo, cerca del 40% de los homicidios en Ecuador ocurren durante la madrugada, dentro de la franja horaria que ahora será restringida. El mandatario ha señalado que muchos de estos hechos violentos están vinculados al consumo de alcohol y a las operaciones de bandas delictivas que aprovechan las horas nocturnas para ejecutar ataques, disputas territoriales o actividades relacionadas con el narcotráfico.

Toque de queda en Ecuador: Reimberg anuncia posible extensión más allá de 15 días Leer más

Para garantizar el cumplimiento de la medida, se desplegarán operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Los controles se realizarán en vías principales, barrios estratégicos y accesos a Guayaquil, con patrullajes permanentes durante la madrugada. Las autoridades han advertido que quienes incumplan el toque de queda podrán ser interceptados y sometidos a los procedimientos correspondientes.

El Gobierno ha señalado que la medida tendrá carácter temporal y busca reducir la violencia sin generar un impacto prolongado en la actividad económica. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país, situación que incluso ha motivado alertas para viajeros emitidas por autoridades de Estados Unidos, mientras continúa el debate sobre la efectividad de estas restricciones para contener la criminalidad.

Apoyo internacional para enfrentar el crimen organizado

El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado su disposición de fortalecer la cooperación con Ecuador en materia de seguridad. Este respaldo incluye asistencia técnica, intercambio de información y apoyo en estrategias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. La administración del presidente Daniel Noboa ha señalado que la cooperación internacional será clave para reforzar las capacidades operativas del Estado, especialmente en ciudades como Guayaquil, donde las autoridades buscan recuperar el control frente a las estructuras criminales.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!