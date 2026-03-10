Expreso
siniestro azogues
Dos presonas perdieron la vida en un siniertro de tránsito ocurrido en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar.Cortesía

Dos personas fallecen en siniestro de bus en Azogues

Un transporte de pasajeros se habría quedado sin frenos y cayó a un precipicio

Un fatal siniestro de tránsito dejó a dos personas fallecidas y siete heridas en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, este 10 de marzo de 2026. 

El hecho ocurrió en la comunidad Quisquis cuando un bus de la Cooperativa Javier Loyola, con pasajeros a bordo, cayó hacia un barranco por un presunto fallo mecánico en lo frenos, a su paso destruyó una pequeña vivienda de madera que  había en el lugar.

Los hechos y socorro de heridos 

Según los reportes de medios de comunicación locales, la unidad de transporte cubría la ruta Quisquis- Azogues y a pocos metros de iniciar su recorrido -en la iglesia de la comunidad- el conductor habría perdido el control de la unidad al tomar una curva. 

El sistema integrado de emergencia detalló que hasta el lugar se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Azogues y de Cuenca y ambulancias del Ministerio de Salud Pública para socorrer a las personas afectadas, mientras que el personal de la Policía Nacional tomó procedimiento del lugar de los hechos.

Sobre las personas fallecidas en este hecho se conoció que las víctimas son un joven de 27 años, conductor de la unidad, y una adolescente de 13 años, quien al momento del siniestro iba a bordo con dirección a su colegio.

Jairo Araujo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Azogues, informó que los heridos presentaban trauman en su cuerpo y que tres de ellos fueron trasladados a diferentes casas de salud de la capital cañarense. El caso está bajo investigación para determinar las causas del siniestro.

