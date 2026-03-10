IlloJuan vs The Grefg: la pelea estelar que dominará La Velada del Año 6

El combate cerrará la cartelera de La Velada como combate principal del evento organizado por el español Ibai Llanos.

Este es el décimo combate y main event de La Velada del Año VI.

Durante la presentación oficial de La Velada del Año 6, evento organizada por Ibai Llanos, el pasado 9 de marzo; se confirmó la pelea entre IlloJuan y TheGrefg como el combate estelar del evento. El anuncio se realizó en una transmisión en directo que se emitió de forma simultánea en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok, reuniendo a más de un millón de espectadores en tiempo real mientras se revelaba la cartelera completa de combates.

En ese contexto, el duelo fue presentado como el encargado de cerrar La Velada y como uno de los enfrentamientos más esperados por la comunidad del streaming.

Ambos creadores españoles llegan al combate como dos de las figuras más influyentes del ecosistema digital hispanohablante, protagonizando un choque que mezcla rivalidad amistosa, años de trayectoria en internet y el interés de millones de seguidores que seguirán el evento el próximo 25 de julio en Sevilla.

El regreso de TheGrefg al cuadrilátero

Para TheGrefg, esta no será una experiencia nueva, ya que el creador español protagonizó la pelea estelar de la edición anterior del evento, donde se enfrentó al streamer colombiano Westcol en uno de los combates más comentados de la noche.

En aquella ocasión, el español se impuso con autoridad tras dominar el enfrentamiento y conseguir la victoria por KO técnico en el tercer asalto.

Grefg con el cinturón que lo declara ganador de la pelea estelar de La Velada V. thegrefg via instagram

La Velada del Año 6: por qué millones siguen el show de boxeo de Ibai Llanos Leer más

Ese triunfo no solo consolidó su debut en el boxeo amateur de creadores, sino que ahora abre una nueva posibilidad en su carrera dentro de La Velada: convertirse en el primer participante en ganar dos combates estelares en años consecutivos.

Con esa experiencia previa y un perfil competitivo muy marcado, el murciano llega nuevamente al evento con la intención de repetir victoria y reafirmar su dominio en el cuadrilátero.

IlloJuan, del streaming al ring



Del otro lado estará IlloJuan, uno de los streamers más populares de España y una figura clave dentro de la comunidad hispanohablante en plataformas como Twitch y YouTube. Conocido por su estilo cercano, sus retransmisiones de videojuegos y su contenido basado en humor y reacciones, el malagueño ha construido una comunidad masiva que sigue cada uno de sus directos y proyectos digitales.

A diferencia de su rival, esta será su primera participación en La Velada del Año, lo que convierte el combate en un reto personal dentro de su carrera como creador de contenido. Durante la presentación oficial del evento, se mostró confiado ante el desafío y aseguró que llega convencido de poder ganar el combate.

Illojuan como parte de la promoción oficial del evento. illojuan via instagram

Me doy un 100% de opciones de ganarle. Si no, ¿para qué estoy aquí? Illojuan Youtuber y Streamer

Durante el careo Juan afirma llevar un entrenamiento de un mes y medio hasta la hora de la presentación lo que, a opinión de Ibai y Luzu (como hosts) lo convierte en un rival digno de Grefg.

De igual manera ambos concursantes han compartido su decisión de un peso igualitario para la ronda final de la pelea, con 77 kilos pactados para ambos lados, por el momento Juan declara que tiene que bajar 9 kilos mientras que Grefg tiene que subir esta misma cantidad.

Además del ring, ambos creadores mantienen una relación cercana dentro del ecosistema del entretenimiento digital español, lo que añade un componente especial al combate: más que una rivalidad tradicional, el enfrentamiento también refleja la química y camaradería que comparten frente a sus audiencias. Con Juan Alberto compartiendo una serie de memes que se burlan tanto de su rival como de sí mismo.

Un cara a cara… y un beso inesperado

El anuncio del combate también dejó uno de los momentos más comentados de la presentación; durante el tradicional cara a cara previo a la pelea, IlloJuan y TheGrefg protagonizaron una escena inesperada cuando, en medio de las bromas y la tensión previa al combate, terminaron dándose un breve beso frente al público.

RELACIONADAS Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix

@polispol el clip de la velada de la noche. el beso de illojuan y grefg ♬ sonido original - polispol

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reflejó el tono jocoso con el que ambos creadores afrontan el evento, sin dejar de lado la competitividad que promete marcar el combate principal de la noche.

Con el main event ya confirmado, todo apunta a que el enfrentamiento entre ambos streamers será uno de los momentos más esperados de La Velada del Año 6, este 25 de julio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!