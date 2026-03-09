La Velada del Año 6: por qué millones siguen el show de boxeo de Ibai Llanos

En ediciones anteriores el evento ha llegado a superar récords históricos de audiencia en streaming

Ibai Llanos presentó los combates de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se realizará el 25 de julio de 2026 en Sevilla.

Si quieres entender una de las conversaciones más grandes del internet hispano en 2026, hay que mirar hacia un evento poco habitual: un espectáculo de boxeo donde los peleadores no son boxeadores profesionales, sino creadores de contenido de internet.

Se llama La Velada del Año y la organiza el streamer español Ibai Llanos, una de las figuras más influyentes del streaming en el mundo hispano. Este 9 de marzo presentó oficialmente la sexta edición del evento, revelando la fecha, el lugar y los combates que formarán parte de una noche que cada año reúne a millones de espectadores en internet.

La cita será el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, en España, y podrá verse de forma gratuita a través de las plataformas donde Ibai transmite habitualmente, como Twitch, YouTube y TikTok.

Para quienes no siguen el mundo del streaming, el concepto puede sonar extraño: influencers, youtubers, periodistas deportivos o músicos que se preparan durante meses para subirse a un ring y pelear. Pero precisamente esa mezcla de espectáculo, rivalidad y comunidad digital es lo que ha convertido a la Velada en uno de los eventos online más vistos del planeta.

Un experimento de internet que se volvió un fenómeno

La primera Velada del Año se realizó en 2021 casi como un experimento. Ibai reunió a varios creadores de contenido para enfrentarse en combates de boxeo amateur mientras millones de personas lo veían en directo.

Lo que parecía una curiosidad del streaming terminó creciendo hasta convertirse en un fenómeno cultural. Cada edición reúne a decenas de miles de asistentes en estadios y a millones de espectadores conectados en internet, con una producción que incluye peleas, presentaciones musicales y un espectáculo pensado para audiencias globales.

El póster oficial de la Velada del Año VI.

En ediciones anteriores han participado artistas internacionales y el evento ha llegado a superar récords históricos de audiencia en streaming.

Para 2026, Ibai decidió repetir sede en La Cartuja de Sevilla, el estadio que ya acogió la velada anterior. Según explicó durante la presentación, el recinto permite extender el espectáculo hasta la madrugada y este año contará además con un escenario 360, pensado para mejorar la visibilidad del público dentro del estadio.

Los combates confirmados de La Velada del Año 6

Durante la transmisión en vivo se fueron revelando los enfrentamientos de esta edición. En total, diez combates enfrentarán a creadores de contenido, streamers, periodistas deportivos y músicos.

Los duelos anunciados son:

Edu Aguirre vs Gastón Edul Fabiana Sevillano vs La Parce Clersss vs Natalia MX Lit Killah vs Kidd Keo Angie Velasco vs Alondrissa ByViruzz vs Gero Arias Roro vs Rivers (Samy Rivers) Marta Díaz vs Tatiana Kaer YoSoyPlex vs Fernanfloo IlloJuan vs TheGrefg

Entre los combates que más expectativa generan está el de Lit Killah contra Kidd Keo, dos artistas del género urbano que dejarán por un momento la música para subirse al ring.

También destaca el duelo entre YoSoyPlex y Fernanfloo, dos creadores de contenido con millones de seguidores en YouTube.

Sin embargo, la pelea que muchos consideran el evento principal de la noche será la de IlloJuan contra TheGrefg, dos de los streamers más grandes de España, con audiencias masivas en plataformas digitales.

Ibai Llanos anunció los combates y detalles de La Velada del Año 6, uno de los eventos de streaming más vistos del mundo.

¿Por qué los streamers terminan boxeando?

La explicación tiene más que ver con la narrativa que con el deporte.

La Velada del Año no se vende como boxeo profesional. Lo que el público sigue es la historia que ocurre antes de cada pelea: meses de entrenamiento, bromas entre rivales, desafíos en redes sociales y comunidades enteras defendiendo a su creador favorito.

Cuando finalmente llega el día del combate, la audiencia ya conoce a los protagonistas, ha visto su preparación y espera el resultado como el cierre de una historia que comenzó mucho antes.

Ese formato —mitad deporte, mitad espectáculo digital— es lo que ha convertido a la Velada en uno de los eventos más comentados de internet cada año.

Cuándo y dónde será La Velada del Año 6

La sexta edición del evento se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, en España.

La presentación oficial se realizó el 9 de marzo a las 19:00 en España, que fueron las 13:00 en Ecuador. Como en años anteriores, el evento podrá verse gratis en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, donde millones de espectadores seguirán cada combate en directo.