Abby tras La Velada: “Toqué fondo y temo dañar mi relación con la comida”

Lo que ocurrió el último fin de semana de julio 2025 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla fue más que un simple espectáculo deportivo. La quinta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, desató emociones de todo tipo, pero fue Abby (Abril Gené Capriles) quien se llevó todos los focos al protagonizar el combate más mediático de la noche frente a RoRo.

La streamer mallorquina nacida en el 2000 se coronó ganadora tras una reñida pelea resuelta por decisión dividida. Sin embargo, lo más impactante ocurrió fuera del ring.

Horas después de ser declarada vencedora, Abby compartió un video profundamente personal en su cuenta de Instagram. Grabado un mes antes del evento, el material revela un estado emocional límite, una preparación extrema y el lado más humano de una influencer que, lejos de la provocación habitual, se mostró rota, vulnerable y sincera.

“Has tocado fondo completamente”: el lado oculto del entrenamiento de Abby

En el video, que dura apenas ocho minutos, Abby aparece sin maquillaje, llorando y con la voz entrecortada. La confesión no fue espontánea: fue una suerte de cápsula emocional dirigida a su “yo del futuro”, esa versión que ya sabría si ganó o perdió, pero que no debía olvidar el sufrimiento del proceso.

“Has tocado fondo completamente con las manos, con el cuerpo, con la cabeza, con los pies. No hay parte de tu cuerpo que no haya tocado fondo”, confiesa mirando a cámara. Con una honestidad casi cruel, reconoce haber hablado con su psicóloga sobre abandonar la pelea y expresa el miedo de ser juzgada por no estar a la altura: “Está siendo mucho más duro de lo que podría haber imaginado”.

Esta faceta inédita de Abby descolocó a muchos de sus seguidores. Acostumbrados a su imagen desafiante y combativa, se encontraron con una mujer que no temía hablar de ansiedad, frustración y colapso emocional. Un discurso que rompe con los clichés del éxito fácil en redes sociales y expone la presión real que viven los creadores de contenido.

Abby y el miedo a desarrollar una mala relación con la comida

Uno de los momentos más duros del testimonio fue su reflexión sobre la alimentación. El entrenamiento para La Velada implicó una rutina física y nutricional extremadamente estricta, y eso dejó huellas más allá del cuerpo. “Tengo hambre todo el rato, quiero que acabe esto para poder comerme una hamburguesa y estar tranquila después”, dice entre lágrimas. Pero el verdadero temor va más allá de ese antojo.

“Me da miedo desarrollar una mala relación con la comida después de todo este proceso”, confiesa. “Me da miedo contar las calorías para siempre ahora que sé lo que son... no sé hasta qué punto esto es razonable”, añade, poniendo sobre la mesa una conversación urgente: los riesgos psicológicos de la cultura fitness extrema y la posible normalización de conductas alimenticias poco saludables.

Sus palabras generaron una ola de empatía en redes sociales. Cientos de comentarios agradecieron su valentía por exponer un tema tabú, especialmente dentro del mundo del streaming y el entretenimiento digital, donde la imagen y la disciplina corporal suelen maquillarse de éxito sin mostrar el costo real.

“Espero que estés orgullosa”: el mensaje que conmovió a miles

El video publicado después de la pelea fue pensado como una carta emocional. La Abby del pasado le habla a la Abby del presente con una mezcla de inseguridad, ternura y fuerza. “No olvides el sufrimiento que estamos viviendo. Recuerda todo lo que hemos trabajado, ganes o pierdas. Confío en ti”, dice. Es un mensaje que podría parecer dirigido a cualquier persona que haya enfrentado un reto personal abrumador.

En pocas horas, el video superó las 170.000 visualizaciones y acumuló miles de comentarios. “Te quisieron vender como la villana de la historia, pero lo que eres es una campeona”, escribieron. Otros elogiaron su capacidad de mostrarse tal como es: “Es admirable subir un video tan personal y vulnerable”.

Abby, acostumbrada a la controversia y al juicio público, dio un giro inesperado en su narrativa. Lo que inicialmente parecía una performance más en un evento masivo se transformó en un momento de catarsis colectiva. Lo que compartió no fue una estrategia de imagen, sino un acto de valentía emocional que, paradójicamente, la hizo más fuerte ante los ojos de su comunidad.

La Velada 5: entre el espectáculo y la realidad emocional

Lo que Ibai Llanos ha logrado con La Velada es indiscutible: convertir el boxeo amateur en un fenómeno global. Pero esta edición dejó una lección inesperada. Más allá de los guantes, los focos y los millones de visualizaciones, también hay personas enfrentando sus propios fantasmas. Y el caso de Abby lo demuestra con crudeza.

Su testimonio no solo visibiliza los sacrificios físicos del evento, sino que abre un necesario debate sobre los efectos emocionales que este tipo de preparaciones puede generar. En un contexto donde se aplaude la resiliencia y la disciplina, Abby eligió hablar del cansancio, el miedo y la vulnerabilidad. Y en ese gesto, ganó más que un combate: ganó el respeto de quienes entienden que, a veces, ser fuerte también es saber llorar.

