Editorial: Ya no hay excusas

El Gobierno Nacional, entre el actual y el anterior periodo, está próximo a cumplir dos años de gestión. Es tiempo suficiente para dar los resultados que todos esperan. En su lugar, el ciudadano observa todos los días pelea tras pelea, lo que en nada ayuda a resolver sus problemas. Es hora de que el primer mandatario asuma su facultad ejecutiva y deje de esconderse tras otro enemigo inventado solo para justificar su falta de respuestas efectivas ante los ciudadanos.

La pelea con la Corte Constitucional es claramente una cortina de humo, una distracción para justificar la carencia de resultados satisfactorios en una problemática tan delicada y apremiante como la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. ¿Acaso la Corte es culpable del pésimo estado de la vialidad del país? ¿Acaso la Corte es culpable de la falta de medicamentos en los hospitales y de la corrupción en el sistema de salud? ¿Acaso la Corte es la culpable de la mala inversión con Progen y de la probabilidad de que nuevamente haya apagones? ¿Acaso la Corte impide que exista la voluntad política para rescatar al IESS de las mafias que operan hace años?

Ya es momento de resultados y de que el Ejecutivo pueda contarle a los ciudadanos en qué ha tenido éxito. De qué se siente orgulloso. Ya no hay excusas.