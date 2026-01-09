Emelec presentó la nómina de 28 convocados para la pretemporada 2026 y hay sorpresas

Pese a las restricciones de la FIFA, Emelec incluyó nuevos jugadores en su lista de convocados para la pretemporada 2026

Emelec dio el primer paso rumbo a la temporada 2026. Este viernes 9 de enero de 2026, el club eléctrico presentó la lista de convocados para la pretemporada, en la que fueron llamados 28 jugadores.

Guillermo Duró continúa al mando del proyecto deportivo de Emelec

La pretemporada del Bombillo estará liderada por el director técnico Guillermo Duró, quien recientemente renovó su contrato con hasta diciembre de 2026.

La continuidad del estratega argentino busca darle estabilidad al proyecto, luego de una campaña marcada por irregularidades deportivas y problemas institucionales.

Emelec no disputará ningún torneo internacional en 2026. Archivo

Emelec inicia la pretemporada 2026 con chequeos médicos

Según informó el club, los jugadores convocados se realizarán los chequeos médicos este sábado 10 de enero, dando inicio formal a la preparación para la nueva temporada.

Miller Bolaños, el primer refuerzo de Emelec para el 2026

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparece el atacante Miller Bolaños, el primer refuerzo presentado por Emelec para este 2026.

No obstante, su situación aún está sujeta a la resolución de las sanciones impuestas por la FIFA, organismo que castigó al club con la prohibición de fichar debido a deudas con exjugadores y antiguos miembros de la institución.

Mientras se espera levantar estas sanciones, Bolaños ya forma parte del grupo que iniciará con el entrenamiento para encarar la temporada 2026, en la que disputarán la LigaPro 2026 y la Copa Ecuador 2026.

Jaime Ayoví seguirá una temporada más en el Bombillo

Otro referente que continuará en el Bombillo es Jaime Ayoví, quien seguirá una temporada más defendiendo la camiseta azul.

Los cuatro nuevos jugadores convocados pese a las restricciones

Pese a las restricciones para poder incorporar jugadores, Emelec sumó cuatro jugadores nuevos a la lista de convocados.

Destacan Andrés Viteri, quien llega directamente desde el Ídolo, y Maikel Uriarte, también formado en el cuadro amarillo. A ellos se suman Bryan Viñán, que quedó libre tras su paso por Orense, y Milton Cagua, quien terminó contrato con Independiente del Valle.

La lista completa de convocados para la pretemporada 2026 de Emelec la integran: José Angulo, Didier Banguera, Rony Borja, Washington Corozo, Andrés Lara, Fernando León, Pedro Ortiz, Sergio Quintero, Jean Carlos Quiñónez, Sebastián Tarira, Mario Valero, Luis Castillo, José Cevallos, Josué Palma, Ezequiel Castañeda, Luis Fragozo, Bolívar Tobar, Adrián Cortez, Miller Bolaños, Eder Arroyo, Jaime Ayoví, Romario Caicedo, Juan Pablo Ruiz, Bryan Viñán, Milton Cagua, Maikel Uriarte, Andrés Viteri y Jheremy Gonzaga.

Con este grupo, Emelec pone en marcha su pretemporada 2026 con la mira puesta en volver a ser protagonista del fútbol ecuatoriano.

