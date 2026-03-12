El Nacional: Riesgo de quiebra o insolvencia se define en tribunales

Acreedores iniciaron el proceso por deudas. La audiencia definirá si los Puros Criollos enfrentan una posible disolución

Los jugadores de El Nacional posan previo al encuentro ante Mushuc Runa en el estadio Olímpico Atahualpa, por la Fecha 14 de la LigaPro

El futuro financiero de Club Deportivo El Nacional se analiza este viernes 12 de marzo en los tribunales. La institución quiteña comparece en una audiencia clave dentro de un proceso judicial iniciado por acreedores que reclaman pagos pendientes, una situación que refleja la profunda crisis económica que atraviesa el histórico equipo del fútbol ecuatoriano.

De acuerdo con lo que se conoce, el caso no fue abierto por organismos del fútbol, ni por el Estado. La demanda fue presentada por personas y entidades que mantienen deudas pendientes con el club entre ellos exjugadores, miembros de cuerpos técnicos y proveedores, quienes acudieron a la justicia tras varios intentos fallidos de cobro.

En el sistema legal ecuatoriano, este tipo de procesos se inicia cuando un acreedor solicita a un juez que determine si una institución tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. A partir de esa solicitud, la justicia analiza la situación económica de la entidad y decide si existe o no una condición de insolvencia.

Deudas que superan los $7 millones

La audiencia ocurre en medio de un escenario financiero complejo para los Puros Criollos. Dentro del entorno del club se estima que el pasivo acumulado supera los 7 millones de dólares, producto de compromisos adquiridos en administraciones anteriores y atrasos en pagos que se arrastran desde hace varios años.

La actual dirigencia ha reconocido públicamente las dificultades económicas y ha intentado alcanzar acuerdos con algunos acreedores para evitar que el problema escale a instancias judiciales más severas.

Riesgo de intervención judicial

Barcelona SC: La fuerte multa y sanción tras el triunfo ante Emelec Leer más

Si el juez concluye que existe insolvencia, las consecuencias podrían ser significativas para el club.

La ley contempla la posibilidad de designar un administrador o síndico, quien asumiría el control financiero de la institución para garantizar el pago de las deudas. Esto limitaría la capacidad de la directiva para manejar cuentas, firmar contratos o negociar acuerdos comerciales sin supervisión judicial.

En casos extremos, también podría abrirse un proceso de liquidación de activos.

Carrera contra el tiempo

La dirigencia del club busca demostrar ante la justicia que aún existen fuentes de ingreso que permitirían sostener a la institución, como los derechos de televisión, auspicios y taquillas.

El objetivo es evitar que se configure una insolvencia formal y lograr una reestructuración financiera que permita al equipo continuar operando con normalidad.

Impacto en lo deportivo

La crisis financiera también podría tener repercusiones en el plano deportivo. Organismos como la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol mantienen normas estrictas sobre el control económico de los clubes afiliados.

Una declaratoria formal de insolvencia podría derivar en restricciones administrativas, dificultades para inscribir jugadores o sanciones deportivas si no se garantiza estabilidad financiera.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!