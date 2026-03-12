Rafael Correa es corregido por un académico tras publicación sobre el proyecto Yachay

El exmandatario elogió la mención en Oxford pero el autor del libro precisó que el caso ilustra a ecosistemas fallidos

Exposición del filósofo César Hidalgo, donde menciona como un caso de advertencia a la Universidad Yachay, emblema de la época del correismo.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa recibió una rectificación pública este 11 de marzo por parte del físico César A. Hidalgo, luego de que el exmandatario afirmara en la red social X que el experto utilizó al proyecto Yachay como un ejemplo internacional a seguir durante un seminario dictado en la Universidad de Oxford.

Controversia en redes sociales

La controversia digital inició tras la difusión de una imagen donde Hidalgo menciona a la institución ecuatoriana en una ponencia. Correa acompañó el tuit asegurando que "el odio y la ignorancia trataron de destruirla", quejándose de la falta de apoyo estatal frente al aparente reconocimiento internacional de la obra.

El físico César Hidalgo, de Toulouse School of Economics, poniendo como ejemplo a Yachay en un seminario en Oxford.

En Ecuador, en cambio, el odio y la ignorancia trataron de destruirla por todos los medios.

Algunas veces cansa el costillar de Rocinante, querido Sancho.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/vMVxEbpgfQ — Rafael Correa (@MashiRafael) March 11, 2026

Sin embargo, el investigador de la Toulouse School of Economics intervino para precisar el contexto real de su exposición. Hidalgo detalló que en su presentación y en su libro El Alfabeto Infinito, Yachay es expuesta estrictamente como un caso de advertencia y no como una historia de éxito. El académico contrastó el modelo ecuatoriano con el ecosistema de Zhongguancun en Beijing para ilustrar las razones por las que ciertos proyectos de conocimiento prosperan mientras otros fracasan.

La corrección pública desató reacciones de simpatizantes del gobierno anterior. El usuario Juan Pablo Jaramillo Ramón argumentó que el proyecto se detuvo durante la administración de Lenín Moreno, asegurando que "Yachay aún genera más investigación que instituciones de larga trayectoria como la Universidad Central o la Universidad de Guayaquil".

No obstante, los registros de indexación académica del filósofo desmienten que dicho centro lidere la producción nacional actual. Según el portal Rankless, que clasifica las citas por universidad en Ecuador considerando documentos publicados a partir de 2020, la institución que ocupa el primer lugar absoluto es la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Gracias por compartir el video.



Solo una aclaración: en mi presentación y en mi libro El Alfabeto Infinito utilizo Yachay como un caso de advertencia, no como una historia de éxito.



Allí la contrasto con Zhongguancun en Beijing para ilustrar por qué algunos ecosistemas de… — César A. Hidalgo (@cesifoti) March 11, 2026

De igual forma, la data contemporánea sobre la radicación de académicos especializados en el país sitúa a la USFQ como el mayor captador de talento científico. Le siguen centros como la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), que mantienen los bloques de mayor flujo de investigación institucional en los últimos años, dejando sin sustento la supremacía estadística adjudicada a Yachay.

¿Quién es el filósofo que desmintió a Correa?

César A. Hidalgo es un físico, escritor y académico chileno-estadounidense reconocido mundialmente por sus aportes en el campo de la complejidad económica y el uso de datos para entender el desarrollo de las naciones. Ha dirigido grupos de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y actualmente ejerce labores en la Universidad de Toulouse en Francia. Su obra reciente busca explicar la arquitectura de la información y cómo las redes de conocimiento impactan directamente en la economía a macroescala.

How it started/How it's going.



The Infinite Alphabet is out today, globally on Kindle and across bookstores in the UK.



If you are curious about the history of learning curves, disruptive innovation, knowledge diffusion, and economic complexity, this book is for you.



If you… pic.twitter.com/5y9lchSX0G — César A. Hidalgo (@cesifoti) November 6, 2025

