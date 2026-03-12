La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

La gigante peruana adquirió el 100 % de la empresa Flora Food Ecuador y de seis países más

La compañía peruana Alicorp informó que adquirió la empresa Flora Food Ecuador, cuya actividad principal es producir y comercializar alimentos de origen vegetal, como las mantequillas Dorina y Bonella.

La firma de adquisición de compra y venta, que se realizó la semana pasada, se hizo por el 100 % de la compañía ecuatoriana que es parte del grupo internacional Flora Food Group. Este anuncio se da en menos de dos meses de que la gigante peruana comprara a Unilever Ecuador, expandiendo su presencia en el país.

La compra en Ecuador forma parte de una transacción regional mayor que incluye las operaciones de Flora Food en siete países y que incluye además a Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana, por lo que su ambiciosa expansión es en gran parte de América Latina.

Alicorp además indicó que la transacción internacional se ejecutará a través de la subsidiaria Alicorp Holdco España y que el cierre definitivo de la operación permanece sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias en cada uno de los países donde operan las empresas que han sido adquiridas.

Adquisición de Unilever

En enero pasado, la multinacional Unilever, empresa que fabrica productos como Fab, Aromatel y Deja, firmó un acuerdo para vender su negocio de productos de cuidado del hogar en Ecuador y Colombia a la mayor empresa peruana de bienes de consumo masivo, Alicorp.

¿Qué es Alicorp?

Alicorp es una empresa peruana de consumo masivo que produce y vende alimentos, productos de limpieza y cuidado personal. Es una de las compañías más grandes del sector en Perú y forma parte del Grupo Romero. Tiene más de 65 años de historia, más de 150 marcas y operaciones en varios países de América Latina.

