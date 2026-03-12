Precio del petróleo vuelve a superar los $100 en medio de la guerra en Irán

El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

El precio del petróleo volvió a superar momentáneamente los 100 dólares por barril durante la madrugada.

El precio del petróleo volvió a superar momentáneamente los 100 dólares por barril durante la madrugada de este jueves, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio. El crudo Brent, referencia mundial, registró un aumento del 8,7 % y se situó en torno a los 100 dólares, mientras que el WTI, referencia estadounidense, alcanzó los 94,8 dólares.

Este repunte se produce apenas tres días después de que el Brent llegara a un máximo de 120 dólares por barril. La volatilidad ha sido constante desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán, generando una crisis energética global.

Impacto del conflicto en el suministro

La prolongación del conflicto ha provocado el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte de la producción mundial de crudo. Irán ha atacado barcos que intentaban cruzar la vía, obligando a Arabia Saudita y otros países del Golfo a redirigir sus exportaciones hacia puertos del Mar Rojo.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que la producción en la región se ha reducido en al menos 10 millones de barriles diarios, calificando la situación como “la mayor perturbación de suministro de la historia”. Además, varias infraestructuras energéticas han sido atacadas, lo que ha intensificado la incertidumbre en los mercados

Liberación récord de reservas

En un intento por estabilizar los precios, 32 países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en la historia. Esta cifra supera ampliamente los 182 millones de barriles liberados en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Sin embargo, el repunte del Brent por encima de los 100 dólares sugiere que la medida no ha sido suficiente para calmar el nerviosismo de los inversores. La interrupción del suministro en el Golfo y el bloqueo de Ormuz siguen siendo factores determinantes que presionan al alza los precios.

Analistas advierten que el precio del crudo podría seguir fluctuando en las próximas horas. Durante la noche, las operaciones suelen ser más volátiles debido a menores volúmenes de negociación y a la especulación de los inversores. Esto explica saltos bruscos como el registrado el domingo, cuando el Brent alcanzó los 120 dólares antes de moderarse en la jornada bursátil posterior en Estados Unidos.

