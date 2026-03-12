Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

petroleo
El precio del petróleo volvió a superar momentáneamente los 100 dólares por barril durante la madrugada.CANVA

Precio del petróleo vuelve a superar los $100 en medio de la guerra en Irán

El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

El precio del petróleo volvió a superar momentáneamente los 100 dólares por barril durante la madrugada de este jueves, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio. El crudo Brent, referencia mundial, registró un aumento del 8,7 % y se situó en torno a los 100 dólares, mientras que el WTI, referencia estadounidense, alcanzó los 94,8 dólares.

RELACIONADAS

Este repunte se produce apenas tres días después de que el Brent llegara a un máximo de 120 dólares por barril. La volatilidad ha sido constante desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán, generando una crisis energética global.

Impacto del conflicto en el suministro

La prolongación del conflicto ha provocado el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte de la producción mundial de crudo. Irán ha atacado barcos que intentaban cruzar la vía, obligando a Arabia Saudita y otros países del Golfo a redirigir sus exportaciones hacia puertos del Mar Rojo.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que la producción en la región se ha reducido en al menos 10 millones de barriles diarios, calificando la situación como “la mayor perturbación de suministro de la historia”. Además, varias infraestructuras energéticas han sido atacadas, lo que ha intensificado la incertidumbre en los mercados

Petroleo_PEC_Flickr

Crudo WTI llega a $84: liberación récord de reservas busca frenar alza del petróleo

Leer más

Liberación récord de reservas

En un intento por estabilizar los precios, 32 países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en la historia. Esta cifra supera ampliamente los 182 millones de barriles liberados en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Sin embargo, el repunte del Brent por encima de los 100 dólares sugiere que la medida no ha sido suficiente para calmar el nerviosismo de los inversores. La interrupción del suministro en el Golfo y el bloqueo de Ormuz siguen siendo factores determinantes que presionan al alza los precios.

RELACIONADAS

Analistas advierten que el precio del crudo podría seguir fluctuando en las próximas horas. Durante la noche, las operaciones suelen ser más volátiles debido a menores volúmenes de negociación y a la especulación de los inversores. Esto explica saltos bruscos como el registrado el domingo, cuando el Brent alcanzó los 120 dólares antes de moderarse en la jornada bursátil posterior en Estados Unidos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Stuttgart vs. FC Porto: fecha, hora y dónde ver en vivo | Octavos de Europa League

  2. Mujeres que se dedicaban a la extorsión fueron detenidas en Machala: ¿Quienes son?

  3. Perro robótico en Ecotec ayuda a formar veterinarios con enfoque ético

  4. ¿Cuáles son las principales razones detrás de la reducción del ganado en Ecuador?

  5. Residuos con plomo en Guayaquil: alerta del MAE y posible acción penal

LO MÁS VISTO

  1. Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026

  2. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  3. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  4. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  5. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

Te recomendamos