Choque múltiple provoca cierre parcial en la Ruta Viva, en Quito

Dos personas resultaron heridas en el siniestro de tránsito en la Ruta Viva

El siniestro de tránsito ocurrió en el kilómetro 9 de la Ruta Viva.

La mañana de este 12 de marzo de 2026 se registraron al menos tres siniestros de tránsito en distintos puntos de Quito, lo que provocó restricciones viales y la intervención de equipos de emergencia.

El primer incidente ocurrió en la Ruta Viva, una de las principales vías que conecta la capital con el valle de Tumbaco y el aeropuerto. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, la emergencia se registró en el sector de La Cerámica, a la altura del kilómetro 9.

En el lugar, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas. Imágenes difundidas por los bomberos muestran un vehículo mediano con daños en la parte posterior. Según información preliminar, en el choque habrían estado involucrados tres automotores.

Debido al incidente, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron inicialmente el carril izquierdo y parte del carril central en sentido Quito-aeropuerto.

La medida provocó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana. Pasadas las 08:00, las autoridades informaron que dos carriles fueron habilitados nuevamente para la circulación.

Otras dos emergencias en la ciudad

Otro siniestro de tránsito se registró en el sector de La Esperanza, en la parroquia de El Quinche. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender a dos personas que resultaron heridas y que recibieron asistencia prehospitalaria.

A estos incidentes se sumó un tercer percance reportado a las 08:07 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional (UIDE). En este punto, la AMT dispuso el cierre del carril izquierdo en sentido norte-sur mientras se atiende la emergencia.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de siniestros.

