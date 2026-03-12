Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

toque de queda Santo Domingo
Las Fuerzas Armadas custodiaran las ciudades durante el toque de queda.Archivo

Toque de queda en Santo Domingo: desde cuándo rige, por cuánto tiempo y los horarios

Esta medida fue anunciada el 2 de marzo pasado por el Gobierno Nacional. Aquí todo lo que debes saber

La lucha contra los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) llevó al Gobierno Nacional a extender el estado de excepción por 30 días más en nueve provincias del país. Al mismo tiempo se anunció un toque de queda en ciertas ciudades para tratar de controlar las muertes violentas. 

RELACIONADAS

Una de esas es Santo Domingo, la cual tendrá que cumplir con esta medida al igual que Guayaquil, Babahoyo, Machala y otras ciudades. Eso a pesar de ser una ciudad pequeña. El gobierno indicó que el toque de queda se realizará porque el 40% de los crímenes pasa de madrugada.

¿Cuándo comenzará el toque de queda en Santo Domingo?

El toque de queda en Santo Domingo comenzará este domingo 15 de marzo. Por lo que a partir de ese día todos los ciudadanos deberán cumplir el horario establecido para no salir de sus casas.

RELACIONADAS

¿Cuál es el horario del toque de queda?

El toque de queda empezará a las 23:00 todos los días y terminará a las 05:00. Durante ese horario nadie puede circular por las calles de Santo Domingo. Solo tendrán habilitada la movilidad personal de emergencia.

¿Hasta cuándo será el toque de queda?

En primera instancia será hasta el lunes 30 de marzo del 2026. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la medida podría extenderse dependiendo del desarrollo de los operativos.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Stuttgart vs. FC Porto: fecha, hora y dónde ver en vivo | Octavos de Europa League

  2. Mujeres que se dedicaban a la extorsión fueron detenidas en Machala: ¿Quienes son?

  3. Perro robótico en Ecotec ayuda a formar veterinarios con enfoque ético

  4. ¿Cuáles son las principales razones detrás de la reducción del ganado en Ecuador?

  5. Residuos con plomo en Guayaquil: alerta del MAE y posible acción penal

LO MÁS VISTO

  1. Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026

  2. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  3. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  4. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  5. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

Te recomendamos