¿Cómo descargar la licencia de conducir digital en Ecuador?

Ahora puedes portar este documento en tu celular y tenerlo como un respaldo si lo pierdes físicamente

Todavía la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha habilitado el trámite de renovación de la licencia de conducir ni la emisión por primera vez de este documento. Así como otros trámites que siguen suspendidos por el proceso que atraviesa ese organismo tras la intervención del Gobierno Nacional a comienzos de año.

Es por eso que hay que tener opciones para poder portar la licencia, un documento indispensable para poder manejar dentro de nuestro país. Una de ellas es portarla de manera digital, una opción que la ANT ha brindado hace tiempo.

De esa manera podrías olvidarte de tu licencia física, pero mostrar la digital a un agente de tránsito y no ser multado. Es que la versión digital tiene la misma validez que la física, por lo que si la perdiste puedes salvarte portándola en tu celular.

¿Cómo puedo tener mi licencia en formato digital?

Es por eso que Diario EXPRESO te trae el paso a paso para que puedas descargarte este documento en tu celular:

Descargar la aplicación Gob.EC (disponible en Android e iOS). Regístrate en la plataforma siguiendo los pasos. Una vez registrado inicia sesión en la app. Anda a la opción "Carpeta Ciudadana", donde encontrarás tus documentos, entre esos la licencia de conducir. Descarga el documento y lo podrás visualizar cuando quieras en tu dispositivo.

Hay que aclarar que el único requisito que te solicitarán en el proceso es tener una firma electrónica para validar tu identidad. Además, la descarga de este documento no tiene ningún costo y es igual de válida que la física.

ANT retoma más de 150 trámites en Ecuador

Según informó la ANT, desde el lunes 9 de marzo se restablecieron nueve servicios principales y 155 trámites a escala nacional. Esto permitirá que los usuarios retomen procedimientos administrativos y gestiones vinculadas con el transporte terrestre que habían quedado pendientes durante las semanas en que el sistema estuvo suspendido.

La reapertura busca atender la demanda acumulada de ciudadanos que necesitan completar procesos relacionados con vehículos, operadoras de transporte y otros trámites de tránsito. Con la reactivación, las agencias de la ANT vuelven a recibir solicitudes para diversos servicios que dependen directamente de la institución.

#COMUNICADO 📄 | Continuamos trabajando para reactivarnos de manera segura.



Desde el lunes 9 de marzo se habilita más del 80% de los trámites en nuestras agencias a escala nacional, excepto Cayambe y Mejía; así como el sistema de matriculación para 127 GAD del país.



Para evitar… pic.twitter.com/WUTaKCq3Pc — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 7, 2026

