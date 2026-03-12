ANT reanuda trámites de transporte: claves para escuelas de conducción y carga pesada

Referencial. La ANT anunció la reactivación de una serie de trámites vinculados al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la reactivación de una serie de trámites vinculados al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, luego de un periodo de restricciones que afectó a usuarios, escuelas de conducción y operadores del sector a nivel nacional.

(Sigue leyendo: ¿Qué documentación se necesita para realizar la revisión técnica vehicular?)

Entre los procesos que vuelven a habilitarse está la emisión de títulos habilitantes, lo que permitirá a las escuelas de conducción retomar la matrícula de estudiantes y el inicio de clases, así como la entrega de permisos de aprendizaje para quienes buscan obtener una licencia. También se reanuda la emisión de incrementos de cupo para el transporte de carga pesada, un trámite clave para el sector logístico y comercial.

La reactivación incluye además la emisión de certificaciones en materia de transporte terrestre y tránsito, necesarias para regularizar cambios en la operatividad de vehículos. Entre estas constan los certificados de conformidad vehicular para cambio de servicio o modalidad, la homologación de vehículos automotores de la subcategoría M1 y la homologación de motocicletas, tricimotos y similares.

La ANT no detalló cifras ni plazos específicos para la normalización total de los procesos. Cortesía

Procesos vehiculares vuelven a atenderse

Otro bloque de trámites que se retoma corresponde a la administración de requerimientos relacionados con la baja, bloqueo y desbloqueo vehicular, procedimientos que habían generado reclamos de ciudadanos y empresas debido a la imposibilidad de cerrar procesos legales y comerciales.

(Te puede interesar: Licencias de conducir en pausa: el impacto del cierre de ANT en miles de ciudadanos)

Problemas en la ANT frenan el mercado automotor en Ecuador en febrero de 2026 Leer más

Dentro de este grupo se incluye la inscripción de baja vehicular por robo, el desbloqueo para transferencia de dominio en casos de compra y venta, y el bloqueo de vehículos cuando no se ha cumplido con la transferencia de dominio, una medida aplicada para evitar responsabilidades administrativas o legales al antiguo propietario.

Impacto en transporte pesado y terminales terrestres

La ANT también informó que se reactiva la obtención de documentos habilitantes relacionados con la operación del transporte terrestre. Esto abarca la matriculación de operadores de transporte de carga pesada, así como la autorización arquitectónica y vial para la ubicación de terrenos destinados a terminales terrestres.

Hemos habilitado la atención de 155 trámites en nuestras agencias a escala nacional.



Consulta el listado completo aquí ➡️ https://t.co/SfW1FHYR0M #ANTSeReactiva#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/BrRqJGSuML — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 11, 2026

Asimismo, vuelve a estar disponible la autorización de tipología para terminales terrestres en operación, un trámite necesario para regularizar infraestructuras que prestan servicios de transporte interprovincial e interurbano.

Aunque la entidad no detalló cifras ni plazos específicos para la normalización total de los procesos, la reactivación de estos trámites responde a la presión acumulada de usuarios y sectores productivos que, durante meses, reportaron retrasos, sobrecostos y afectaciones operativas.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!