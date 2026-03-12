Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

IMG_4970
Disputa del balón entre elementos de Barcelona y Emelec en un encuentro caracterizado por la intensidad física.CARLOS KLINGER

Así se jugará la fecha 4 de la LigaPro 2026: Día y horarios de todos los partidos

El fin de semana se llena de fútbol con los ocho partidos de la Serie A. Conoce cuáles son los que irán por señal abierta

La cuarta jornada del fútbol ecuatoriano arranca este viernes 13 de marzo con una cartelera que promete movimientos sísmicos en la tabla de posiciones. En esta ocasión, la afición contará con el atractivo adicional de seguir dos compromisos a través de la televisión abierta, además de la cobertura integral por streaming de la plataforma Zapping.

Lea también: Barcelona SC: Las claves para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El telón se levantará en Ambato a las 16:30, cuando Técnico Universitario reciba a Libertad. El Rodillo Rojo llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos importantes, mientras que el equipo lojano aterriza como la gran revelación del certamen al ocupar el segundo lugar con siete unidades.

RELACIONADAS

Una vez finalizado ese duelo, la acción se trasladará a la capital azuaya a las 19:00 para el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y el recién ascendido Leones FC.

Liga de Quito
El plantel albo quiere recuperarse de su bajo momento en el inicio de la LigaPro.archivo

Para el sábado 14 de marzo, la intensidad sube de nivel con tres compromisos de alto calibre. La actividad iniciará a las 14:00 con señal de TV abierta para el choque entre el puntero absoluto, Independiente del Valle, y un Aucas golpeado que busca redimirse tras su reciente caída.

irak

Irán se retira del Mundial 2026 y abre opción a Irak en la repesca

Leer más

A media tarde, específicamente a las 16:30, el Estadio Jocay será testigo del duelo manabita entre Delfín y Manta. La jornada sabatina cerrará con el "plato fuerte" en el Rodrigo Paz Delgado a las 19:00, donde Liga de Quito y Universidad Católica reeditarán la final de la Copa Ecuador 2025 en un choque que ya se percibe como un clásico moderno.

RELACIONADAS

El cierre de la fecha tendrá lugar el domingo 15 de marzo con tres encuentros determinantes. El fútbol comenzará temprano, a las 13:00, con el duelo regional entre Mushuc Runa y Macará. Posteriormente, a las 15:30 y también con transmisión por señal abierta, Emelec saltará al césped del Capwell con la obligación de vencer a Orense para olvidar el trago amargo de la derrota en el Clásico del Astillero.

Barcelona visita a Guayaquil City en el cierre de la fecha 4 de LigaPro

Finalmente, la persiana de la cuarta jornada se bajará en Guayaquil a las 18:15, cuando Barcelona visite a Guayaquil City en un duelo de vecinos que definirá las aspiraciones de los amarillos en la parte alta de la clasificación.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Stuttgart vs. FC Porto: fecha, hora y dónde ver en vivo | Octavos de Europa League

  2. Mujeres que se dedicaban a la extorsión fueron detenidas en Machala: ¿Quienes son?

  3. Perro robótico en Ecotec ayuda a formar veterinarios con enfoque ético

  4. ¿Cuáles son las principales razones detrás de la reducción del ganado en Ecuador?

  5. Residuos con plomo en Guayaquil: alerta del MAE y posible acción penal

LO MÁS VISTO

  1. Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026

  2. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  3. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  4. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  5. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

Te recomendamos