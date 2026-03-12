Así se jugará la fecha 4 de la LigaPro 2026: Día y horarios de todos los partidos

El fin de semana se llena de fútbol con los ocho partidos de la Serie A. Conoce cuáles son los que irán por señal abierta

Disputa del balón entre elementos de Barcelona y Emelec en un encuentro caracterizado por la intensidad física.

La cuarta jornada del fútbol ecuatoriano arranca este viernes 13 de marzo con una cartelera que promete movimientos sísmicos en la tabla de posiciones. En esta ocasión, la afición contará con el atractivo adicional de seguir dos compromisos a través de la televisión abierta, además de la cobertura integral por streaming de la plataforma Zapping.

El telón se levantará en Ambato a las 16:30, cuando Técnico Universitario reciba a Libertad. El Rodillo Rojo llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos importantes, mientras que el equipo lojano aterriza como la gran revelación del certamen al ocupar el segundo lugar con siete unidades.

Una vez finalizado ese duelo, la acción se trasladará a la capital azuaya a las 19:00 para el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y el recién ascendido Leones FC.

El plantel albo quiere recuperarse de su bajo momento en el inicio de la LigaPro. archivo

Para el sábado 14 de marzo, la intensidad sube de nivel con tres compromisos de alto calibre. La actividad iniciará a las 14:00 con señal de TV abierta para el choque entre el puntero absoluto, Independiente del Valle, y un Aucas golpeado que busca redimirse tras su reciente caída.

A media tarde, específicamente a las 16:30, el Estadio Jocay será testigo del duelo manabita entre Delfín y Manta. La jornada sabatina cerrará con el "plato fuerte" en el Rodrigo Paz Delgado a las 19:00, donde Liga de Quito y Universidad Católica reeditarán la final de la Copa Ecuador 2025 en un choque que ya se percibe como un clásico moderno.

El cierre de la fecha tendrá lugar el domingo 15 de marzo con tres encuentros determinantes. El fútbol comenzará temprano, a las 13:00, con el duelo regional entre Mushuc Runa y Macará. Posteriormente, a las 15:30 y también con transmisión por señal abierta, Emelec saltará al césped del Capwell con la obligación de vencer a Orense para olvidar el trago amargo de la derrota en el Clásico del Astillero.

Barcelona visita a Guayaquil City en el cierre de la fecha 4 de LigaPro

Finalmente, la persiana de la cuarta jornada se bajará en Guayaquil a las 18:15, cuando Barcelona visite a Guayaquil City en un duelo de vecinos que definirá las aspiraciones de los amarillos en la parte alta de la clasificación.

📍Acta de programación ⚡️ Fecha 4️⃣ - Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️@TecnicoUOficial vs @LibertadFC3 dan inicio a los encuentros. Conoce los árbitros, horarios y partidos🚨



Link ➡️ https://t.co/66vRmcuEsK#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/QiiruScEbJ — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) March 11, 2026

