Residuos con plomo en Guayaquil: alerta del MAE y posible acción penal

El relleno sanitario Las Iguanas está ubicado en el noroeste de Guayaquil.

Una investigación técnica del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) detectó niveles de plomo hasta 150 veces superiores a lo permitido por la normativa ambiental en lodos industriales generados en Guayaquil y dispuestos en el relleno sanitario Las Iguanas, lo que derivó en una denuncia presentada ante la Fiscalía.

(Te puede interesar: El estero Salado, con exceso de metales pesados: ¿Qué riesgos implica?)

El hallazgo se produjo tras inspecciones y análisis de laboratorio realizados a residuos provenientes de la empresa Oletnat S.A., ubicada al norte de Guayaquil, en la vía a Daule. De acuerdo con los informes técnicos, el material contenía 747,64 miligramos de plomo por kilogramo, cuando el límite máximo permitido es de 5 miligramos por kilogramo, según la norma ambiental vigente.

Las muestras fueron tomadas del proceso final de tratamiento de aguas residuales industriales y analizadas por un laboratorio, cuyos resultados constan en el Informe LDMA-002-2026. Los controles estuvieron a cargo de la Dirección Zonal 5 del MAE y se realizaron entre diciembre de 2024 y enero de 2026.

Las muestras fueron tomadas del proceso final de tratamiento de aguas residuales industriales. Cortesía: Ministerio de Ambiente

Riesgo ambiental y cadena de responsabilidades

Los técnicos advirtieron que concentraciones tan elevadas de plomo representan un riesgo ambiental significativo, ya que este metal pesado puede afectar la actividad biológica del suelo, alterar la microflora responsable de la degradación orgánica y aumentar el riesgo de contaminación por lixiviados, con posible impacto en cuerpos de agua cercanos.

(Te invitamos a leer: Arcsa alerta de un lote de jugos contaminados con plomo)

¿Qué causa la contaminación por metales tóxicos en alimentos? Leer más

Según la trazabilidad documentada, los lodos industriales fueron transportados por la empresa Urvaseo y trasladados al relleno sanitario Las Iguanas, infraestructura que se encuentra bajo la jurisdicción del Municipio de Guayaquil, a través de la empresa municipal Circular EP.

El Código Orgánico del Ambiente establece que la responsabilidad sobre la gestión integral de residuos recae en tres actores: el generador, el transportista y la entidad encargada de la disposición final.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ