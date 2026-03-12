Primer mensaje de Mojtaba Jameneí: Exigirá compensaciones y mantendrá Ormuz cerrado

El sucesor de Alí Jameneí advirtió que no renunciará a la retaliación tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Tras la confirmación de su designación por la Asamblea de Expertos, Mojtaba Jameneí emitió este jueves 12 de marzo, su primer mensaje oficial como sucesor de su padre, Alí Jameneí, fallecido el pasado 28 de febrero en una operación militar atribuida a Estados Unidos e Israel. En su intervención, la nueva autoridad política y religiosa delineó una postura de confrontación, centrada en el control de rutas estratégicas y la salida de fuerzas extranjeras.

Restricciones en el estrecho de Ormuz

A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, Jameneí enfatizó que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, una medida que impacta directamente en el comercio energético global. Esta decisión se complementa con la exigencia del cierre inmediato de todas las bases estadounidenses instaladas en la región, bajo la advertencia de que dichas instalaciones se consideran objetivos militares.

Represalias y compensaciones económicas

En otro eje de su discurso, el representante iraní abordó las recientes bajas civiles y militares, haciendo especial énfasis en los fallecidos en Minab. Al respecto, aseguró que el país no desistirá en sus intentos de vengar la sangre de quienes considera mártires de la nación.

Asimismo, condicionó la futura estabilidad a la entrega de indemnizaciones por parte de las potencias occidentales. Según detalló, en caso de una negativa, la administración iraní procederá a la confiscación de activos o, en su defecto, a la destrucción de bienes equivalentes al monto de los daños reclamados.

La sucesión en la República Islámica

Finalmente, Mojtaba Jameneí relató que conoció la noticia de su nombramiento a través de los medios estatales el pasado domingo. Su ascenso marca la tercera transición en la jefatura del Estado desde la fundación de la República hace 47 años. En un tono de cautela, reconoció la complejidad de asumir la gestión tras los mandatos de Ruholá Jomeiní y de su antecesor inmediato.

