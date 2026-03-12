¿Qué es la estanflación en Wall Street y por qué preocupa a los mercados del mundo?

El aumento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas vuelven a poner en el radar el riesgo de estanflación

Wall Street, la calle muy importante en Nueva York para la economía y las finanzas de Estados Unidos y del mundo.

La posibilidad de que la economía global entre en un escenario de estanflación vuelve a generar preocupación en los mercados financieros, especialmente en Wall Street. Analistas advierten que la combinación de tensiones geopolíticas, aumento del precio del petróleo y desaceleración económica podría presionar a las principales economías del mundo.

TE INVITAMOS A LEER: Sin repoblación de ganado, peligra el futuro de la carne

El analista económico Jorge Calderón explicó a Diario EXPRESO que la estanflación es un fenómeno poco común pero complejo, porque combina varios problemas económicos al mismo tiempo.

“Es un momento en la economía cuando existe estancamiento en el crecimiento económico, que puede ser incluso negativo, pero al mismo tiempo viene acompañado de inflación y aumento del desempleo”, explicó.

A diferencia de otros procesos como la inflación o la deflación, la estanflación se caracteriza por la presencia simultánea de tres factores: bajo crecimiento o contracción del Producto Interno Bruto, incremento sostenido de los precios y mayor desempleo.

La preocupación actual está relacionada con el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel y Irán, que han impulsado el precio del petróleo y generan presión sobre la economía global.

Según Calderón, el aumento del precio del crudo eleva los costos de producción, transporte y energía, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios. Este fenómeno se traduce en una inflación importada para muchos países, especialmente aquellos dependientes de materias primas del exterior.

Un episodio similar ocurrió en la década de 1970 en Estados Unidos, cuando un fuerte incremento del precio del petróleo provocó un periodo de bajo crecimiento económico acompañado de inflación elevada.

RELACIONADAS Acción ante la Corte busca suspender nuevo acuerdo laboral

Un posible escenario económico en el 2026

El director para Latinoamérica de Blueberry Markets, José David Rivera, señaló que la estanflación vuelve a posicionarse como un escenario posible para 2026 ante el complejo panorama económico global.

Precios de la gasolina: revisa los valores vigentes a partir del 12 de marzo de 2026 Leer más

El aumento sostenido del petróleo podría elevar los costos de producción y transporte, lo que presionaría los precios al consumidor y, al mismo tiempo, podría desacelerar el consumo y la actividad económica.

Este escenario también tendría impacto en los mercados financieros. La menor actividad económica y la caída del consumo podrían afectar los resultados de las empresas y reducir el apetito por riesgo de los inversionistas.

En ese contexto, índices bursátiles como el S&P 500 o el Dow Jones Industrial Average podrían enfrentar presiones a la baja si las expectativas económicas se deterioran.

Ante escenarios de incertidumbre, los inversionistas suelen buscar activos considerados refugio, como el oro o monedas fuertes como el franco suizo y el yen japonés.

Para los analistas, el riesgo de estanflación dependerá en gran medida de cómo evolucionen los conflictos geopolíticos y el comportamiento del precio del petróleo en los próximos meses, factores que hoy influyen de forma directa en la estabilidad de la economía mundial.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ