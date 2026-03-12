Ecuador y EE. UU. firman este viernes un acuerdo comercial ¿Qué alcance final tendrá?

Un acuerdo como el ART permitiría que productos como las flores dejen de pagar sobretasa. Los aranceles normales, se mantienen.

Ecuador está a un paso de blindar gran parte de las exportaciones que destina hacia EE.UU. El Acuerdo Comercial Recíproco (ART) que el país tiene previsto firmar con este país., este viernes 12 de marzo de 2026, permitirá que el 50 % de su oferta (215 productos) ingrese a ese mercado con el 0 % de sobretasa.

De esta forma, el país busca evadir parte de los efectos de una política arancelaria del gobierno de EE.UU., que el pasado 24 de febrero, anunció un 15 % de sobretasa global para todas sus importaciones, esto, luego del fallo de la Corte Suprema de ese país, que invalidó gran parte de su esquema de aranceles anterior.

Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, explicó que un acuerdo permitiría además poder congelar en un 10 % la sobretasa para el 50 % de la oferta restante, evitando así el 15 %, que el gobierno de Trump busca implementar en países con los que no ha suscrito un acuerdo. En ese sentido, Jaramillo tenía previsto viajar a Estados Unidos esta semana para concretar la firma del ART.

Firma de acuerdo con EE.UU.: Expectativa empresarial

Xavier Rosero, presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), dijo que su sector está a la espera de conocer mañana los detalles de lo que viene anunciando Jaramillo. "Serán las autoridades quienes compartan cuáles son las nuevas reglas que establece EE.UU. y el alcance de cobertura que tendrán los productos de la oferta", dijo.

Lo que se conoce, hasta ahora, es que productos como banano, pitahaya, mangos, piñas, flores empezarían a pagar 0 % de sobretasa. No obstante, Jaramillo reconoció que esta oferta continuará pagando el arancel normal que se fija por comercio exterior. En el caso de la industria florícola, por ejemplo, que pagaba una sobretasa del 15 %, ya no tendrá que asumir este costo, pero sí el arancel del 6,8 % promedio que pagaba antes.

Ir más allá de un acuerdo con EE.UU.

Rosero explica que además de la firma de este acuerdo, el reto por delante es "identificar mecanismos de competitividad para que todos los productos que se dirigen a EE.UU. puedan tener condiciones más flexibles de costos para enfrentar de mejor manera esta serie de cambios arancelarios".

El foco deberá estar puesto en ese 50% de la oferta que seguirá siendo más cara, entre ellos el camarón, el producto estrella de la exportación de Ecuador. Además del atún procesado, brócoli y otros productos.

Según el Banco Central del Ecuador, en 2025, a pesar de los aranceles, Ecuador exportó un total de $ 6.830 millones a Estados Unidos, una leve caída del 2% por el sector petrolero, mientras que las exportaciones no petroleras crecieron un 30%.

