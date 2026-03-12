Gasolina y diésel suben en Ecuador: conductores pagan hasta 22 centavos más por galón

Los nuevos precios de la extra, ecopaís, súper, y diésel regirán hasta el 11 de abril. Solo uno mantiene subsidio estatal

Los precios de las gasolinas y diésel aumentaron en Ecuador desde este 12 de marzo de 2026.

El precio de los combustibles en Ecuador registran un nuevo incremento desde este 12 de marzo de 2026. Este ajuste que se mantendrá vigente hasta el 11 de abril, cuando se realice la siguiente actualización mensual dentro del sistema de bandas.

El aumento para este periodo será entre 12,8 y 22 centavos por galón frente al costo anterior (vigente entre 12 de febrero y 11 de marzo), dependiendo del tipo de combustible.

En el caso de las gasolinas extra y ecopaís, el precio pasará de $2,76 a $2,89 por galón. Esto implica un incremento de 13 centavos, equivalente a 4,71 % frente al valor actual.

Mientras tanto, el diésel prémium también registrará un alza. El galón subirá de $2,70 a $2,828, lo que representa un aumento de 12,8 centavos o cerca de 4,74 %.

El galón de gasolina súper subió 22 centavos

Crudo WTI roza los $100: Ecuador recibe más ingresos, pero gasta más en combustibles Leer más

La mayor variación se observará en la gasolina súper, cuyo precio está liberado. Es decir, que se ajusta a los costos internacionales (no se sujeta al sistema de bandas). Así, el precio referencial de este galón pasará de $3,19 a alrededor de $3,41, es decir 22 centavos más, lo que equivale a un incremento cercano al 6,9 %.

Sin embargo, este monto podría variar en las estaciones de servicio porque su margen de utilidad está liberado. Es decir, se fija en función de la oferta y la demanda.

El precio del galón de la extra, ecopaís y diésel subió un 4,7 %

A diferencia de la súper; en la ecopaís, extra y diésel prémium, que son los productos que tienen más demanda en Ecuador, se aplica un sistema de bandas, desde junio de 2024. Este mecanismo establece que los precios de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel pueden subir hasta un máximo de 5 % al mes o bajar hasta 10 %, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y de los derivados.

En este periodo, el conflicto en Irán influyó para que los precios de los derivados y del crudo West Texas Intermediate (WTI) aumenten en el mercado internacional. Este contexto, causó que estos productos registren un aumento del 4,7 %, casi el tope máximo que establece la banda.

A esto se suma, la situación interna de Ecuador, que se agrava por la fuerte dependencia del país de los combustibles importados. En el caso del diésel, más del 80 % de la demanda interna se cubre con importaciones, mientras que en las gasolinas la dependencia ronda el 73 %, señaló Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Las afectaciones en la infraestructura petrolera nacional también influyó. La Refinería Esmeraldas y la Terminal Marítima de Esmeraldas fueron declaradas en emergencia, debido a un incendio y problemas operativos, respectivamente, lo que obliga a Petroecuador a aumentar las compras externas de derivados.

Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo Leer más

El alza del precio de combustibles impacta en el bolsillo de los consumidores

Si bien el precio de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel prémium registró un aumento en este periodo, no en todos los casos ese incremento refleja el costo real de los combustibles. Por esta razón, el Estado deberá mantener subsidios para uno de estos productos.

Según el esquema de fijación de subsidios para el periodo del 12 de marzo al 11 de abril, elaborado por Petroecuador, pese al alza en su precio, el diésel prémium utilizado en el sector automotor recibirá una subvención estatal de 3,7 centavos por galón.

En cambio, las gasolinas ecopaís y extra no recibirán este apoyo estatal.

El costo de llenar el tanque de combustible en Ecuador

Con este ajuste, el impacto también se sentirá en el costo de llenar un tanque.

Por ejemplo, llenar un tanque de 12 galones con gasolina extra o ecopaís pasará de $33,12 a $34,68, es decir $1,56 adicionales.

En el caso del diésel prémium, el mismo tanque subirá de $32,40 a $33,94, lo que implica $1,54 más.

Estos montos, son referenciales, porque el monto final a cancelar dependerá del nivel de combustible que tenga cada persona en su automotor.

Los nuevos valores se mantendrán vigentes hasta el 11 de abril de 2026, cuando se realizará la siguiente revisión de precios bajo el mismo mecanismo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ