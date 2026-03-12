Deportivo Cuenca vs Leones: fecha, previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO LigaPro

El equipo de Jorge Célico buscará aprovechar su localía ante Leones, que llega urgido de sumar su primer triunfo en 2026

Deportivo Cuenca busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026.

Deportivo Cuenca podría convertirse en el nuevo líder de la LigaPro 2026 si consigue una victoria este viernes 13 de marzo de 2026, desde las 19:00, cuando reciba a Leones en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la cuarta fecha del campeonato.

Deportivo Cuenca quiere aprovechar su localía para ser líder

El Expreso Austral, dirigido por el técnico Jorge Célico, llega a este juego ubicado en el cuarto puesto de la tabla, con seis puntos. Está a solo tres unidades del líder, Independiente del Valle, que el sábado 14 de marzo de 2026 recibirá a Aucas.

En cambio, el ‘felino’, del entrenador Édison Méndez, ocupa la casilla 12, con apenas dos puntos, por lo que un triunfo en Cuenca sería clave para comenzar a salir del fondo de la clasificación.

Deportivo Cuenca suma seis puntos en la LigaPro 2026. API

Célico pide máxima concentración

A pesar de la diferencia en la tabla, Célico advirtió que su equipo no puede confiarse ante un rival que, según explicó, ha mostrado buen funcionamiento pese a los resultados.

“El equipo ha trabajado mucho en la concentración. Los muchachos están enfocados y saben que enfrentarán a un rival difícil”, manifestó el estratega.

Y añadió: “Es un equipo que intenta jugar bien al fútbol. Vienen de hacer buenos partidos, aunque no se les han dado los resultados, por eso seguramente apretarán buscando el triunfo”.

Célico confirmó que no podrá contar con Stalin Morocho, quien sufrió un desgarro en su pierna derecha. Tampoco estarán disponibles Romario Ibarra y Martín Sigüenza, ambos afectados por pubalgia.

A estas bajas se suma la de Ethan Minda, quien recibió un golpe en la nariz durante la práctica del miércoles pasado y quedó descartado.

Leones del Norte está en el fondo de la tabla de la LigaPro 2026. cortesía

Leones busca salir del fondo

En la vereda de enfrente, Leones, dirigido por Édison Méndez, llega con la necesidad urgente de sumar su primera victoria en la temporada.

El ataque 'felino’ estará liderado por el delantero Juan Anangonó, acompañado por los atacantes Christian Solano y Agustín Mancilla, quienes buscarán sorprender al equipo local.

Estadísticas previas de Deportivo Cuenca vs Leones FC

Dónde ver Deportivo Cuenca vs Leones EN VIVO

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como canal de televisión pagada.

Tabla de posiciones de LigaPro 2026

