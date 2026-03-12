Expreso
Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios.
Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios.Cortesía

Comunidades de Guayas accederán a $1,3 millones para proyectos productivos

Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios

El presidente Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios. La medida se enmarca en los cambios que, según el Ejecutivo, buscan ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo local.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, a cargo de Julia Angulo, detalló que los recursos financiarán “más de 12 proyectos” en Guayas. Entre ellos, se incluye la implementación de una biofábrica por $15.000 y acciones enfocadas en economía comunitaria y productiva del pueblo montuvio: mecanización agrícola, repotenciación de unidades productivas, fortalecimiento de la cadena del arroz y seguridad hídrica comunitaria mediante infraestructura ancestral para almacenamiento y distribución de agua.

Las metas para la ejecución de proyectos

Estas intervenciones se integran al proyecto “Desarrollo Integral de Pueblos y Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montuvios del Ecuador 2026-2029”, cuyo plazo de ejecución fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2029. Para 2026 se planificó una asignación de $14 millones. El propósito declarado es mejorar condiciones de vida y acceso a oportunidades a través de cuatro componentes:

  • Bioeconomía y producción sostenible,

  • Derechos culturales,

  • Gobernanza y desarrollo territorial,

  • Vivienda con servicios básicos.
Durante el evento también se anunció la entrega de 10.000 becas PIAM
Durante el evento también se anunció la entrega de 10.000 becas PIAM

El objetivo operativo apunta a reducir brechas sociales y económicas, fortalecer identidad cultural e incrementar la participación económica de pueblos y nacionalidades.

Becas en España

Universidad Europea ofrece 50 % de descuento en maestrías para ecuatorianas

Educación continua: 10.000 becas

Durante el evento también se anunció la entrega de 10.000 becas PIAM, en coordinación con la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET). La oferta contempla capacitaciones de corta duración y gratuitas en marketing, emprendimiento, turismo y administración, dirigidas principalmente a mujeres y jóvenes de pueblos y nacionalidades. La meta declarada es potenciar o generar emprendimientos productivos, turísticos y artesanales.

