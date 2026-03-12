Comunidades de Guayas accederán a $1,3 millones para proyectos productivos

Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios

El presidente Daniel Noboa anunció la entrega de $1,3 millones para proyectos productivos dirigidos a comunidades en sus territorios. La medida se enmarca en los cambios que, según el Ejecutivo, buscan ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo local.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, a cargo de Julia Angulo, detalló que los recursos financiarán “más de 12 proyectos” en Guayas. Entre ellos, se incluye la implementación de una biofábrica por $15.000 y acciones enfocadas en economía comunitaria y productiva del pueblo montuvio: mecanización agrícola, repotenciación de unidades productivas, fortalecimiento de la cadena del arroz y seguridad hídrica comunitaria mediante infraestructura ancestral para almacenamiento y distribución de agua.

Las metas para la ejecución de proyectos

Estas intervenciones se integran al proyecto “Desarrollo Integral de Pueblos y Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montuvios del Ecuador 2026-2029”, cuyo plazo de ejecución fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2029. Para 2026 se planificó una asignación de $14 millones. El propósito declarado es mejorar condiciones de vida y acceso a oportunidades a través de cuatro componentes:

Bioeconomía y producción sostenible,

Derechos culturales,

Gobernanza y desarrollo territorial,

Vivienda con servicios básicos.

Durante el evento también se anunció la entrega de 10.000 becas PIAM. Cortesía

El objetivo operativo apunta a reducir brechas sociales y económicas, fortalecer identidad cultural e incrementar la participación económica de pueblos y nacionalidades.

Educación continua: 10.000 becas

Durante el evento también se anunció la entrega de 10.000 becas PIAM, en coordinación con la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET). La oferta contempla capacitaciones de corta duración y gratuitas en marketing, emprendimiento, turismo y administración, dirigidas principalmente a mujeres y jóvenes de pueblos y nacionalidades. La meta declarada es potenciar o generar emprendimientos productivos, turísticos y artesanales.

