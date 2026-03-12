Familias abandonan viviendas por inundaciones en Babahoyo

Habitantes de diversos sectores se movilizan en canoas; una persona falleció en Pimocha por efecto de las lluvias

Ciudadanos en Babahoyo abandonaron sus viviendas por el nivel del agua, este jueves 12 de marzo.

Con una funda cargada de ollas en la mano, Johnny Hamilton caminaba lentamente entre el agua que le llegaba hasta la rodilla en el sector La Chorrera. Su destino era la casa de su nuera, donde esperaba poder cocinar el almuerzo de este jueves 12 de marzo, mientras la creciente anegaba su vivienda.

“En la casa ya no se puede ni prender la cocina”, dijo resignado el adulto mayor, mientras avanzaba con dificultad entre el agua que cubre gran parte de esta zona de Babahoyo.

El panorama se volvió crítico con el paso de las horas, cuando el nivel de la creciente sobre el tramo de la vía estatal E25 Babahoyo-San Juan alcanzó hasta 80 centímetros de altura, obligando a las autoridades a cerrar completamente el paso vehicular para evitar accidentes.

La inundación se produjo tras las fuertes lluvias registradas durante la madrugada del jueves 12, que provocaron el desbordamiento de los ríos Babahoyo y San Pablo, dejando bajo el agua a otros sectores de la capital fluminense.

La inundación obligó a las familias a abandonar sus hogares en barrios de Babahoyo

Habitantes de Los Perales, los alrededores de la Universidad Técnica de Babahoyo y barrios como 4 de Mayo amanecieron con agua dentro de sus casas, lo que los llevó a levantar sus enseres. Sin embargo, la situación más compleja se evidenció en la parroquia El Salto, donde la inundación obligó a muchas familias a abandonar sus hogares.

Una de ellas fue Alexandra Zúñiga, quien salió desde el sector Samaritana hacia Muñoz Rubio en busca de refugio hasta que todo se normalice. Con un colchón sobre su cabeza, caminó entre calles inundadas hasta llegar a una zona más seca, donde la esperaba un vehículo para trasladar poco a poco sus pertenencias.

“La situación cada vez se pone peor y el agua hace que las baterías sanitarias empiecen a rebosar, originando enfermedades”, comentó.

El mismo drama lo experimentó Xiomara Escobar, quien salió desde el sector Rosa de Agosto junto a sus hijos. Con un niño en brazos y otro tomado de la mano, caminó hacia la vía principal de El Salto y se trasladó en un vehículo hacia la ciudadela Los Laureles, donde su progenitor le ofreció un lugar para refugiarse. La mujer dijo que el agua obligó a su familia -su esposo y sus cuatro hijos- a dejar su vivienda.

“Primero nos vamos nosotros porque ahí ya no se puede estar; luego vengo por las cosas que dejé en la casa”, expresó.

En barrios de Babahoyo, los vecinos se movilizan en canoas tras la inundación

A Víctor Díaz, habitante del sector Nueva Esperanza, la situación le brindó una forma de ganarse unas monedas y así llevar sustento a su familia. La mañana de este jueves 12, el hombre decidió sacar una canoa que tenía guardada para ayudar a los vecinos a salir de sus casas.

Así, poco a poco, por 25 centavos transporta a quienes necesitan abandonar las zonas más inundadas. Según indicó, es una forma de conseguir algo de dinero, pues aseguró que la ayuda aún no llega.

En las calles de El Salto se repiten las escenas de personas caminando con el agua hasta las rodillas o la cintura, familias sacando muebles y enseres en canoas y otros tratando de sacar el agua de sus viviendas con escobas. Muchos habitantes coincidieron en que hace años no se registraba una creciente de esta magnitud, que incluso llegó hasta el redondel de la parroquia.

En la vía Babahoyo-San Juan, los vecinos se movilizaron en canoas, la mañana de este jueves 12 de marzo. TATIANA ORTIZ

Entre quienes decidieron evacuar también está Jair Contreras, quien cargó a sus mascotas -dos perros llamados Lobo y Chili Willy- en una canoa y luego los llevó en un vehículo hasta una finca donde permanecerán mientras baja el nivel del agua.

Un fallecido en Pimocha por efectos de las lluvias

Este jueves 12 de marzo también se registró el fallecimiento de un hombre identificado como Luis Antonio Romero Montoya, quien cayó al agua tras ser afectado por una descarga eléctrica mientras levantaba sus pertenencias para que no se mojaran.

Este suceso ocurrió en el sector El Desquite, de la parroquia Pimocha, en Babahoyo, y el cuerpo fue llevado al hospital, donde confirmaron que no tenía signos vitales.

Babahoyo en emergencia por 60 días; se habilitó un albergue temporal

Babahoyo está en emergencia por 60 días y el alcalde, Gustavo Barquet, informó que el Municipio habilitó un albergue temporal en el coliseo ubicado junto a la pista de patinaje, en la avenida Enrique Ponce Luque, para recibir a las familias que decidan abandonar sus hogares.

Por su parte, la empresa municipal Emsaba EP reportó que el nivel del río ya superó su cota máxima de 7,10 metros, alcanzando 7,15 metros sobre el nivel del mar, lo que explica la magnitud de la inundación, con desbordamientos en varios sitios.

Las lluvias afectan la movilidad desde Babahoyo hacia diversos puntos del país

La situación también afecta la movilidad y, desde la Terminal Terrestre de Babahoyo, las cooperativas Ciudad de Vinces y Transporte Baba suspendieron sus recorridos por el paso bloqueado en La Chorrera.

Mientras que Transporte Caluma y Transporte Ventanas mantienen sus viajes, pero utilizando la ruta alterna Montalvo-La Esmeralda-Puebloviejo-Ventanas-Caluma.

En la capital riosense, el tramo Babahoyo-Jujan continúa anegado, por lo que los conductores que buscan salir hacia la provincia del Guayas deben tomar la ruta alterna Chilintomo-Pueblo Nuevo-Simón Bolívar-Jujan.

