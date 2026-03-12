Erling Haaland y el FC Barcelona: Representante zanja los rumores de su fichaje

Rafaela Pimenta desmiente contactos con candidatos azulgranas y confirma la continuidad del delantero noruego en el City

El entorno de Erling Haaland ha salido al paso de las especulaciones electorales en el entorno azulgrana. Rafaela Pimenta, representante del delantero del Manchester City, ha desmentido con firmeza cualquier vínculo actual entre el jugador y el FC Barcelona, echando por tierra los rumores que lo situaban en la órbita de los candidatos a la presidencia.

(Le puede interesar: Parte médico de Barcelona SC revela cuánto tiempo estará fuera Joao Rojas por lesión)

Desmentido oficial a pie de calle

A pesar de la cortesía institucional, Pimenta fue tajante en sus declaraciones concedidas a La Sexta, asegurando que el futuro del "Androide" no pasa por el Camp Nou en este momento:

"Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto del club o sus candidatos para su traspaso", sentenció la agente.

Erling Haaland es la principal amenaza goleadora del Manchester City. Cortesía

Allen Obando al NK Istra 1961: Así llegó al ecuatoriano al equipo de Croacia Leer más

Además, recordó la estabilidad contractual que el noruego mantiene en la Premier League: "Renovó su contrato hace pocos meses, está muy bien en el City, le va muy bien y no tenemos nada que hablar sobre un posible traspaso".

La versión de Víctor Font y la realidad del contrato

Este movimiento comunicativo de Pimenta responde a las palabras de Víctor Font. El aspirante a la presidencia del Barça había mencionado en SER Cataluña la búsqueda de una "opción preferencial" por el internacional noruego en caso de que este decidiera abandonar Inglaterra.

Sin embargo, el propio Font reconoció que el fichaje no se daría de forma inmediata:

Vinculación a largo plazo: Haaland amplió su contrato con el City el curso pasado.

Fecha límite: El actual compromiso del delantero expira en 2034.

Realidad económica: Font matizó que "a corto plazo" el fichaje no será una realidad viable para el club.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!