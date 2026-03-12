El FBI rastreará la ruta del dinero ilícito en Ecuador

El FBI en Ecuador: Inteligencia en tiempo real, rastreo de capitales y apoyo forense para frenar el narcotráfico

Autoridades de Ecuador y representantes del FBI participan en un encuentro oficial para coordinar el rastreo de rutas de dinero ilícito en el país.

La identificación de los flujos financieros de las estructuras delictivas se posiciona como el objetivo central del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, tras la apertura de su oficina permanente en Ecuador. Bajo un memorando de entendimiento, la agencia estadounidense, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado compartirán inteligencia y coordinarán operaciones conjuntas para desarticular las redes de lavado de activos.

Alertas por movimientos inusuales

Para ejecutar estas tareas, la Policía ha conformado una unidad de agentes especializados, seleccionados y capacitados bajo la supervisión del comandante Pablo Dávila. Este equipo trabajará estrechamente con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad que detectó un incremento crítico en las operaciones inusuales durante el último año.

Según el director de la UAFE, José Julio Neira, en 2025 se reportaron alertas por un monto de 1.577 millones de dólares con indicios de blanqueo de capitales. Estas cifras, presentadas recientemente en el Primer Foro Internacional de Justicia Antimafia Italiana, constituyen la base de las investigaciones que ahora la Fiscalía deberá procesar con apoyo técnico internacional.

Otras funciones de la oficina técnica

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la sede del FBI en la capital ecuatoriana no solo se centrará en el seguimiento financiero, sino que desempeñará tareas de soporte operativo y forense. Entre las funciones clave se encuentran:

Intercambio de inteligencia y extradiciones: Se facilitarán datos sobre redes criminales con nexos en EE. UU. para agilizar procesos judiciales en ambas jurisdicciones. Esto incluye la coordinación en casos de extradición de ciudadanos requeridos por cortes norteamericanas, como ha sucedido con Adolfo Macías Villamar, quien mantiene procesos vigentes en ese país.

Asistencia en investigaciones de campo: Los agentes federales apoyarán en la recolección de evidencias y análisis de datos en casos de narcotráfico, considerando el rol logístico de Ecuador en la exportación de cargamentos hacia Norteamérica. Esto abarca peritajes tras incidentes con explosivos, como los registrados en Guayaquil.

Soporte forense digital: La oficina proveerá herramientas tecnológicas avanzadas para la extracción y análisis de información de dispositivos electrónicos incautados, permitiendo reconstruir las comunicaciones de las estructuras investigadas.

Capacitación especializada: Se implementarán programas de entrenamiento para fiscales y unidades élite de la Policía Nacional en métodos modernos de investigación criminal.

Alcance de la cooperación judicial

La permanencia de los agentes federales busca agilizar procesos que tomaron impulso cuando el Departamento de Estado de EE. UU. calificó a agrupaciones como Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas. Allen Pack, director regional del FBI, señaló que esta declaratoria es determinante, pues habilita herramientas legales de rastreo que antes estaban restringidas.

Aunque la oficina física es reciente, el FBI ha mantenido presencia operativa desde su sede en Bogotá, colaborando en casos de alta relevancia como investigaciones de asesinatos vinculados al crimen organizado. Con esta nueva etapa, el soporte se vuelve directo y permanente en el territorio nacional.

