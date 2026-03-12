87 perros en peligro: refugio Callejeritos SOS sepultado por el río en Chone

El refugio Callejeritos SOS en Manabí quedó sepultado por la crecida del río Garrapata. Uno de los perros está desaparecido

El refugio solicita ayuda urgente: alimentos, agua potable y un terreno seguro para trasladar a los 87 perros. Uno adicional, Peluche, permanece aún desaparecido.

La madrugada del 12 de marzo dejó una imagen desgarradora en el refugio Callejeritos S.O.S., ubicado en el sector Garrapatilla de la parroquia Ricaurte, cantón Chone, provincia de Manabí. Lo que comenzó como lluvias intensas se convirtió en un desastre cuando el río Garrapata se desbordó, arrastrando el lodo, los alimentos y gran parte de las instalaciones del refugio que alberga a 88 perros rescatados de la calle. Hoy uno de ellas, Peluche, de nueve años, ha desaparecido. Se presume que pudo haber quedado atrapada entre los cacaotales cercanos luego de que el río creciera repentinamente. Las escenas han dado ya la vuelta en todas las redes a nivel nacional.

Entre restos de estructuras, barro y corrientes de agua, Mayra Mavel Santos Vélez, encargada del refugio, recorría el terreno con la preocupación de no saber hoy qué hacer. “Qué tristeza más grande… mis niños bajo lodo. No sé cómo explicar todo lo que pasó”, confesó mientras mostraba la devastación.

Animales en extrema vulnerabilidad

La mayoría de los perros del refugio son mestizos, pero muchos tienen condiciones de salud especiales: ancianos, ciegos y sobrevivientes de cáncer. Santos explicó que el proceso de adopción es riguroso para evitar que los animales terminen en hogares inapropiados. Este año, aseguró, ningún perro ha sido adoptado, dejando al refugio con toda su población aún bajo su cuidado.

Entre los casos más críticos están:

Pelusa, una Shih Tzu de nueve años, ciega y recién operada de cáncer, desaparecida durante la inundación.

Tigresa, de siete años, que sufre fiebre de garrapata y quedó extremadamente débil tras soltarse su suero durante el caos.

Ambos casos muestran la fragilidad de los animales ante la fuerza de la naturaleza, y el desafío que enfrenta el refugio para garantizar su supervivencia.

“El pozo de agua se contaminó, la bomba eléctrica se quemó y los congeladores donde guardábamos la comida se fueron con la corriente. Incluso los tanques de gas los perdimos”, relató Santos. Ahora, los perros intentan refugiarse en las zonas altas del predio, pero el espacio es insuficiente para 88 animales.

Mayra Santos recorre el terreno afectado mientras busca a los perros desaparecidos durante la inundación. ALEJANDRO GILER

Pérdidas materiales y riesgo ante nuevas lluvias

La corriente del río Garrapata causó daños irreparables en la infraestructura del refugio. Las perreras quedaron destruidas, los alimentos donados anteriormente fueron arrastrados y gran parte de los recursos médicos perdidos.

Santos teme que nuevas lluvias provoquen otra creciente y pongan a los animales en mayor peligro. El refugio funciona en este terreno desde hace seis años bajo un convenio con el Ministerio de Educación, pero la tragedia demuestra que se necesita un lugar propio y seguro: “Necesitamos un terreno donde nuestros perritos no tengan que sufrir frente a una crecida”, indicó la cuidadora.

Llamado urgente a la solidaridad

El refugio solicita ayuda inmediata a la comunidad y a las autoridades. Entre las necesidades más urgentes se encuentran:

Alimentos y agua potable

Refugios provisionales hechos con hojas de zinc

Apoyo para limpiar el lodo y restablecer las áreas afectadas

Un terreno temporal o permanente para trasladar a los animales de manera segura

Mayra Santos compartió los canales de donación:

Banco Pichincha: Cuenta de Ahorros # 4139738100

Beneficiaria: Mayra Mavel Santos Vélez

C.I.: 1307533560

Contacto directo: 099 770 6533

“Cada minuto cuenta para salvar a los ‘niños’ del refugio, quienes hoy enfrentan frío, hambre y miedo”, agregó Santos.

Frente a este escena, ciudadanos como Peter Moreno y Ricardo Noroña, ambos guayaquileños, han utilizado sus cuentas de facebook para solicitar ayuda y unirse a la causa. "No puedo creer que los perritos hayan pasado por este susto, me parece horrible, muy doloroso... Debieron haber sentido mucho terror. Yo sé que todos, absolutamente todos necesitan ayuda. Lo entiendo. Pero solo pido un poquito de empatía, miren los video: tienen terror en sus ojos. Por favor, ayudemos. Ayudemos en lo que podamos", señaló Moreno.

