¿Dónde se ubicará la Chocolatería Dos Chorreras en Guayaquil? Esto se sabe

La firma arriba a la ciudad con una propuesta diferente a la que la hizo famosa

El crecimiento de la firma llegó en 2022, cuando abrió su primera cafetería fuera del Cajas, en el Centro Histórico de Cuenca.

La empresa cuencana Dos Chorreras confirmó su expansión hacia el Puerto Principal y tiene fecha tentativa para abrir sus puertas en la ciudad: abril de 2026. El local estará ubicado Los Ceibos y marcará el debut de esta marca fuera de la provincia del Azuay.

Aunque los representantes de la compañía prefirieron reservar los detalles del proyecto para el día de la inauguración, EXPRESO conoció que la propuesta para Guayaquil no replicará el concepto que convirtió a Dos Chorreras en un destino obligado en Cuenca y el Parque Nacional Cajas.

Un concepto contemporáneo y propio para el Puerto Principal

La industria del verde incentiva el consumo interno del producto represado Leer más

A diferencia de sus locales en la sierra, donde el ambiente acogedor con madera, grandes ventanales y la experiencia de estar en medio de la naturaleza del Cajas son parte central de la propuesta, el local guayaquileño apostará por una identidad propia y contemporánea. La estrategia pasa por posicionarse como una cafetería que combinará sándwiches, helados y bebidas frías y calientes.

Una historia que empezó en el Cajas

Dos Chorreras nació en febrero de 1994 como una opción de alojamiento en el Parque Nacional Cajas, aunque sus orígenes se remontan a la década de los ochenta, cuando se construyó la primera cabaña del negocio. En 2002, la empresa amplió su infraestructura y sumó 17 habitaciones y cabañas de lujo.

El siguiente paso en su crecimiento llegó en 2022, cuando abrió su primera cafetería fuera del Cajas, en el Centro Histórico de Cuenca. Ese local, al igual que los del Cajas, se convirtió rápidamente en un punto de visita frecuente para los turistas, atraídos por su atmósfera que combina madera, amplios ventanales y una propuesta gastronómica que incluye productos de marca propia: mermeladas, dulces, enlatados y conservas, entre otros.

Ahora, con Guayaquil en la mira, Dos Chorreras deberá marcar su sello en un mercado dominado por otras cafeterías como Sweet & Coffee, Bombons Coffee Shop, Juan Valdez y otras.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO