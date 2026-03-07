¿El mejor matcha? Este es el kiosco que fusiona sabores japoneses y ecuatorianos

En Plaza Lagos, Samborondón, se encuentra un kiosco que ha mejorado la forma de disfrutar el matcha en Ecuador. Con productos traídos directamente desde Japón y fusionados con frutas locales como mango, frutilla y cacao, este espacio ofrece una experiencia fresca y auténtica que combina tradición asiática con sabor ecuatoriano. Más allá de la bebida, el lugar invita a descubrir sandos, taiyakis y onigiris, acercando la cultura japonesa a los paladares locales.

Un proyecto nacido de una cena

La historia comenzó de manera inesperada: en una conversación durante una cena. Allí surgió la idea de traer al mercado ecuatoriano un producto distinto, auténtico y con calidad garantizada. El chef Luis Erazo, quien lidera la propuesta gastronómica, recuerda que el objetivo inicial fue enfocarse en una cultura diferente y aprovechar el espacio de las nuevas plazas para introducir un concepto que no existía en el país. “Vimos la oportunidad de lanzar algo diferente, algo que realmente no había en el mercado, y lo hicimos con el matcha”, explica

Nosotros traemos el matcha directamente de la matriz en Japón Luis Erazo Chef de Oguineko

Erazo señala que la clave está en la procedencia del producto. Todo el matcha que ofrecen se importa directamente desde Japón. “Regularmente la gente aquí conoce el matcha, pero con otra perspectiva, porque no llega un producto de calidad. Nosotros lo traemos directamente de la matriz en Japón”, comenta. Esa autenticidad se refleja en los colores más vivos y en un sabor menos amargo que el de otros matchas disponibles en el mercado.

La propuesta no se limita a replicar la tradición japonesa, sino que busca fusionarla con sabores ecuatorianos que conquistan a los clientes. “Queremos que las personas tengan esa mezcla de culturas. Respetamos las tradiciones japonesas, pero las combinamos con lo nuestro”, afirma Erazo. Esta visión ha convertido al kiosco en un espacio único, donde cada taza de matcha es también un puente entre dos mundos gastronómicos.

La propuesta gastronómica

Oguineko ofrece una carta variada que incluye matcha ceremonial, matcha de mango tropical, frutilla y cacao, además de opciones innovadoras como el matcha con chocolate Pacari, producto ecuatoriano reconocido internacionalmente. “No es colaboración, pero usamos Pacari porque es un producto número uno de exportación. Así como el mango y la frutilla, buscamos que el matcha se fusione con lo mejor de Ecuador”, señala Erazo.

Además, los clientes pueden personalizar su bebida eligiendo entre distintas opciones de leche: entera, descremada, deslactosada, de avena elaborada artesanalmente en el mismo local o de almendras.

Oguineko ofrece matchas que mezclan el sabor japonés con el ecuatoriano. freddy briones

La propuesta se complementa con platos japoneses como sandos, taiyakis y onigiris. Estos últimos, poco conocidos en Ecuador, han despertado curiosidad entre los clientes. “Queremos proyectarnos más hacia la cultura asiática. La idea es que este kiosco sea un espacio donde puedas comer y experimentar sabores distintos sin necesidad de un restaurante grande”, añade Erazo.

Ubicación, precios y horarios

El kiosco está ubicado en Plaza Lagos, Samborondón, y abre todos los días:

De domingo a jueves: 13:00 a 20:00

Viernes y sábado: 13:00 a 21:30

Los precios de las bebidas de matcha van desde los 5 hasta los 7 dólares.

Matcha ceremonial: $5

Matcha latte ceremonial: $5,50

Matcha de banana, cacao y fresa: $6,50

Matcha de mango: $7

Además, ofrecen variedad de leches para todos los gustos: entera, deslactosada, descremada, semidescremada, de avena hecha en casa y de almendras. Para quienes prefieren disfrutar desde casa, cuentan con delivery vía WhatsApp al 0939587317.

Una experiencia cultural y gastronómica

La acogida ha sido positiva. Según Erazo, el 90% de los clientes han mostrado satisfacción con los productos. Aunque algunos paladares no se adaptan al sabor del matcha, la mayoría se sorprende con la frescura y variedad. “Hay gente que lo prueba y dice ‘wow’. Otros no lo disfrutan tanto, pero siempre escuchamos lo bueno y lo malo. En general, la aceptación ha sido muy alta”, afirma.

El chef reconoce que muchas personas llegan con prejuicios, pensando que el matcha “sabe a pasto”. Sin embargo, al probarlo cambian de opinión. “Este matcha no es amargo, es exquisito. Lo recomiendo mucho. Incluso invito a quienes dudan a probar el matcha de chocolate, y ahí se enganchan”, comenta.

Oguineko se ha convertido en un espacio donde convergen dos culturas: la japonesa y la ecuatoriana. Con productos importados directamente desde Japón y frutas locales de calidad, ofrecen una experiencia que va más allá de una bebida. “El matcha merece una segunda oportunidad. Aquí lo trabajamos con respeto a la tradición japonesa, pero con el sabor fresco de Ecuador. Es un producto que sorprende y engancha” expresa el chef.

