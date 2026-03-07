Revolución Ciudadana suspendida por TCE: ¿podrá participar en las elecciones de 2027?

La suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana (RC) por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha encendido las alarmas políticas en Ecuador. A las puertas de las elecciones seccionales de febrero de 2027, la organización liderada por el correísmo enfrenta un escenario incierto debido a la investigación del caso Caja Chica, que indaga un presunto lavado de activos. Expertos y abogados analizan si esta medida judicial dejará a la Lista 5 fuera de las urnas o si existen vías legales para que sus candidatos logren inscribirse a tiempo.

La suspensión del TCE y el calendario electoral

La participación de la Revolución Ciudadana en los comicios de 2027 está condicionada a la vigencia de la suspensión durante hitos claves, como las elecciones primarias y el registro oficial de candidaturas. El exvocal electoral Fausto Camacho explica que, aunque la medida es grave, el movimiento aún puede ejercer su derecho a la defensa. "Es una suspensión temporal; si no se modifica la decisión del juez, obviamente no podrían participar, pero el tema no está cerrado", señaló el experto.

Por su parte, la defensa técnica del movimiento ya prepara su estrategia. Gabriel Rivera, abogado de la RC, anunció que solicitarán al juez electoral Joaquín Viteri la revocatoria de la medida. Sin embargo, el panorama es complejo: el juez ha determinado que los tiempos procesales quedan suspendidos mientras la investigación de la Fiscalía mantenga su carácter reservado.

Los escenarios legales para los candidatos correístas

Si la suspensión de nueve meses persiste, el experto electoral Alfredo Espinosa plantea dos alternativas para que los cuadros del correísmo no queden fuera de la contienda:

Desafiliación inmediata: Los aspirantes podrían renunciar al movimiento para participar en las primarias de otra organización política, siempre que lo hagan al menos 90 días antes de la inscripción.

Autorización de la directiva: La cúpula de la RC podría emitir un permiso expreso para que sus afiliados corran por otros partidos.

Espinosa advierte que la directiva liderada por Luisa González tendría la responsabilidad de gestionar estas autorizaciones y buscar alianzas estratégicas, ya que la electa de Gabriela Rivadeneira aún no estaría registrada ante el CNE.

Las claves del caso Caja Chica

La medida cautelar, emitida este 6 de marzo de 2026, responde a un pedido del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón. La Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos que involucraría directamente a la estructura financiera de la Lista 5. Según el auto de admisión de la causa N.º 029-2026-TCE, la suspensión solo se levantará si la Fiscalía concluye la instrucción, archiva el caso o retira formalmente el pedido.

