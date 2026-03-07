Tribunal suspende audiencia de juicio del caso Triple A

El Tribunal del caso Triple A decidirá si acoge el pedido de Fiscalía sobre emitir prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstalará el domingo 8 de marzo en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado suspendió la audiencia del caso Triple A la tarde de este sábado 7 de marzo de 2026, cuando deliberaba sobre el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La diligencia se interrumpió debido a que dos de los tres jueces del tribunal debían asistir a las 14:30 en otra audiencia de juzgamiento en un proceso distinto, en el que existe riesgo de caducidad de la prisión preventiva, lo que obligó a priorizar ese caso.

Ante esta situación, el Tribunal dispuso que la audiencia del caso Triple A se reinstale este domingo 8 de marzo, a las 08:30. Se estima que en esa diligencia se dará a conocer la decisión sobre el pedido fiscal.

¿Por qué la Fiscalía pide la prisión preventiva?

La solicitud fue planteada por la Fiscalía antes de que se instalara formalmente la audiencia de juzgamiento. El organismo pidió que se revoquen las medidas cautelares vigentes y se dicte prisión preventiva contra Álvarez, al considerar que habría incumplido las condiciones impuestas previamente dentro de este proceso.

Según la Fiscalía, un parte policial reportó que el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar. Esta novedad habría sido detectada cuando las autoridades ejecutaban un allanamiento dentro del caso Goleada, el pasado 10 de febrero.

Además, el organismo señaló que se registraron 2.769 alertas de retiro o desconexión del dispositivo electrónico, lo que, a su criterio, evidenciaría un incumplimiento de la medida judicial y justificaría la aplicación de una medida privativa de la libertad.

La defensa del alcalde, representada por el abogado Ramiro García, rechazó el pedido fiscal y sostuvo ante el tribunal que no existe fundamento para agravar las medidas cautelares.

Abogado de Álvarez impugnó el pedido de Fiscalía

Durante su intervención, el jurista argumentó que el alcalde Álvarez ha cumplido con todas las obligaciones procesales desde el inicio del caso, presentándose a cada una de las audiencias convocadas por la justicia e incluso asistiendo a diligencias en las que su presencia no era obligatoria.

García recordó que el alcalde comparecía dos veces por semana ante la Fiscalía Provincial del Guayas como parte de las medidas cautelares y que acudió personalmente a Quito para participar en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

El abogado también cuestionó la lógica del pedido fiscal al señalar que Álvarez actualmente se encuentra privado de libertad en otro proceso penal, el denominado caso Goleada, en el que se le dictó prisión preventiva por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

“Si se encuentra en prisión preventiva, ¿qué necesidad tiene el juzgador de modificar las medidas cautelares ya existentes y agravarlas o imponer una nueva prisión preventiva sobre otra que ya existe?”, expresó García durante su intervención.

El defensor añadió que, según documentación del propio Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) presentada en la audiencia, hasta el 10 de febrero —fecha de la detención de Álvarez en el otro proceso— no existían alertas de manipulación del dispositivo electrónico.

En ese contexto, la defensa pidió que se ratifiquen las medidas cautelares actuales, al considerar que son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al juicio. Incluso planteó como alternativa que, si el tribunal lo considera necesario, se disponga una medida adicional de presentación diaria ante la Fiscalía Provincial del Guayas.

¿Qué es el caso Triple A?

El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados que habría causado un perjuicio económico al Estado y en el que están procesadas Álvarez y 21 personas más, entre naturales y jurídicas (empresas vinculadas al sector de hidrocarburos).

La resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez se conocerá cuando el tribunal, conformado por Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, reinstale la audiencia este domingo a las 08:30.

